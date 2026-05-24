Rubio anticipa en Delhi avances diplomáticos sobre Irán (VIDEO)

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este domingo que podrían anunciarse "buenas noticias" en las próximas horas respecto al estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní, aunque aclaró que no se trataría de una solución definitiva.

Desde Nueva Delhi, explicó que se han logrado avances junto a aliados de la región para garantizar la apertura del estratégico paso marítimo y abordar elementos vinculados a las ambiciones nucleares de Irán.

"El presidente desea que el mundo esté en un lugar donde ya no tenga que temer ni preocuparse por un arma nuclear iraní. Ha habido buenas noticias al respecto", afirmó.

Rubio señaló que el eventual anuncio correspondería al presidente Donald Trump y que los progresos forman parte de un proceso en desarrollo, aún lejos de cerrarse.

Recalcó que nadie ha sido más firme en su decisión de frenar las ambiciones nucleares de Irán que el presidente de EEUU. "Numerosos líderes políticos han afirmado que Irán no puede tener armas nucleares, pero el único que ha tomado medidas concretas al respecto es el presidente Trump", dijo.

El jefe de la diplomacia estadounidense lanzó duras críticas al régimen iraní, al que acusó de gastar millones de dólares financiando el terrorismo en todo el mundo, en lugar de mejorar la vida de su pueblo.

"Por eso su gente siempre está en las calles protestando. Su economía está en ruinas porque el régimen no invierte en ella", subrayó.

Rubio reiteró que la administración Trump insiste en priorizar una salida diplomática en el conflicto con Teherán. "Él preferiría que el Departamento de Estado resolviera este problema en lugar del Departamento de Guerra, pero el problema se resolverá de una forma u otra", concluyó.