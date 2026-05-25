Trump afirma que negociaciones con Irán avanzan y plantea integración a los Acuerdos de Abraham

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las negociaciones con la República Islámica de Irán “están avanzando bien” y advirtió que el resultado será “un gran acuerdo para todos o ningún acuerdo”, en medio de las gestiones para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

En un extenso mensaje publicado este domingo en la red Truth Social, Trump señaló que un eventual fracaso en las conversaciones podría significar un retorno al conflicto armado, “pero más grande y más fuerte que nunca”, un escenario que, afirmó, “nadie quiere”.

El presidente de EEUU indicó que ha mantenido contactos recientes con varios líderes de la región, incluidos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Egipto, Jordania y Bahréin, entre otros, con quienes ha discutido el proceso para alcanzar un acuerdo con Teherán.

Durante esas conversaciones, Trump planteó que, como parte del entendimiento con Irán, los países involucrados deberían incorporarse simultáneamente a los Acuerdos de Abraham, el marco impulsado por Washington para la normalización de relaciones entre Israel y naciones árabes.

El presidente sostuvo que este paso debería ser “obligatorio” para consolidar el acuerdo, y consideró que aquellos países que no lo respalden demostrarían “mala intención”. Asimismo, propuso que Arabia Saudita y Qatar lideren una eventual adhesión inicial, seguida por otras naciones de la región.

Trump argumentó que los Acuerdos de Abraham han generado beneficios económicos, sociales y financieros para sus miembros actuales, entre ellos Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, y afirmó que su expansión podría reforzar la estabilidad regional.

También sugirió que incluso Irán podría integrarse a ese mecanismo en el futuro. Según expresó, si se concreta el acuerdo con Washington, “sería un honor” que la República Islámica formara parte de esta coalición.

Las declaraciones se producen mientras Estados Unidos y sus aliados avanzan hacia un posible entendimiento con Teherán que, según el mismo Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, se encuentra en una fase avanzada de negociación, aunque aún con aspectos técnicos por definir.

El eventual pacto buscaría poner fin a las hostilidades en curso y abordar temas clave como la seguridad regional y el desarrollo nuclear iraní, en medio de tensiones que han afectado rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz y han impactado los mercados energéticos globales.

Trump concluyó su mensaje señalando que ha instruido a sus representantes a avanzar en la incorporación de más países a los Acuerdos de Abraham como parte de este proceso, al que describió como un posible hito histórico para Medio Oriente.