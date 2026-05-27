Trump sobre negociaciones con la República Islámica: No estamos satisfechos

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció este miércoles el tono hacia Irán y advirtió que Washington podría retomar acciones militares si fracasan las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, durante una reunión de gabinete celebrada en la Casa Blanca.

“Quieren mucho hacer un trato. Hasta ahora no han llegado. No estamos satisfechos con ello, pero lo estaremos… o eso, o tendremos que simplemente terminar el trabajo”, afirmó Trump al referirse al estado de las conversaciones con Teherán.

El mandatario sostuvo además que Irán está “negociando con las últimas fuerzas” tras las recientes pérdidas militares y económicas sufridas por la República Islámica.

Trump reiteró que Estados Unidos no permitirá que Irán obtenga armas nucleares. “Es muy sencillo. Irán no puede tener un arma nuclear. Lo hago por el bien del mundo. No lo hago solo por nosotros”, declaró.

El presidente también se refirió al Estrecho de Ormuz, paso marítimo estratégico por donde transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial, y rechazó cualquier intento de control permanente por parte de Teherán. “Debe permanecer abierto para todos. Son aguas internacionales”, dijo Trump. “Ellos querrían controlarlo, pero nadie lo hará”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró durante la misma reunión que la vía diplomática sigue siendo la prioridad de Washington, aunque insistió en que la administración estadounidense mantiene una línea roja respecto al programa nuclear iraní.

“La diplomacia es siempre la primera opción”, afirmó Rubio. “Pero Irán, y las personas que están a cargo de Irán, nunca pueden tener un arma nuclear, y nunca tendrán un arma nuclear”.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que las fuerzas armadas estadounidenses están preparadas para intervenir nuevamente si las negociaciones fracasan. Hegseth sostuvo que una eventual operación militar contra Irán sería distinta a las guerras de Irak y Afganistán y aseguró que Trump garantizará que Teherán no desarrolle armamento nuclear.

Las declaraciones se producen en medio de negociaciones centradas en el futuro del programa nuclear iraní, el destino del uranio altamente enriquecido de Teherán, la reapertura del Estrecho de Ormuz y las condiciones para un eventual alto el fuego duradero en la región.