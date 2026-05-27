Detienen en EEUU a Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general Ulises Rosales del Toro

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Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron a Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general Ulises Rosales del Toro, una de las figuras históricas vinculadas a la cúpula militar y política del régimen cubano. ICE confirmó a Martí Noticias el arresto.

Rosales Aguirreurreta, médica de profesión en Cuba, ingresó a Estados Unidos en 2023 con una visa de turismo B1/B2 emitida en La Habana y permanecía en el sur de Florida mientras esperaba regularizar su estatus migratorio, indicaron allegados familiares y personas de su entorno a Martí Noticias en febrero pasado.

Ulises Rosales del Toro ocupó posiciones clave durante décadas dentro del aparato estatal cubano. Fue jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), además de ministro del Azúcar, ministro de la Agricultura y vicepresidente del Consejo de Ministros.

Considerado parte de la llamada “vieja guardia” del régimen, Rosales del Toro mantuvo una estrecha cercanía con la dirigencia histórica encabezada por Fidel y Raúl Castro y desempeñó un papel relevante dentro de la estructura militar y política de la isla.

La detención ocurre en medio de un endurecimiento del escrutinio migratorio por parte de las autoridades estadounidenses hacia ciudadanos cubanos vinculados con altos funcionarios del régimen.

La semana pasada fue detenida Adys Lastres Morera, hermana de la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, actual jefa del conglomerado militar cubano GAESA.

"No habrá lugar en la Tierra —y mucho menos en nuestro país— donde ciudadanos extranjeros que amenacen nuestra seguridad nacional puedan vivir con lujos", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, tras el arresto de Lastres Morera.