Paloma Valencia exige romper relaciones con Cuba y liberar presos políticos

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La candidata a las elecciones presidenciales en Colombia por el Centro Democrático, Paloma Valencia, irrumpió en la recta final de la campaña con un fuerte pronunciamiento contra el régimen cubano, al que calificó de “tiranía” y lo vinculó directamente a la violencia que ha afectado a Colombia durante décadas.

En un mensaje difundido en sus redes sociales este 29 de mayo, Valencia afirmó tajantemente: “Cuba merece libertad, no dictadura. Patria y Vida”.“Durante décadas el pueblo cubano ha vivido preso de una tiranía que encarcela, que silencia, que persigue a todos los que sueñan con libertad. Miles de presos políticos siguen pagando con su vida el simple hecho de pensar diferente”, declaró la senadora.

La candidata uribista exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos en la isla y llamó a romper las relaciones diplomáticas entre Colombia y La Habana. Además, invitó a todos los candidatos presidenciales —incluido su principal rival, Iván Cepeda— a firmar un “Manifiesto por la Libertad de Cuba”.

Valencia vinculó el régimen de La Habana con el conflicto armado colombiano, acusándolo de haber propiciado y apoyado a las guerrillas que, según sus palabras, “reclutaron y forzaron a ser esclavos sexuales a más de 18.000 niños colombianos” y que aún hoy respaldan a grupos narcoterroristas que “desangran nuestra patria”.

“Colombia no puede seguir guardando silencio. La libertad no se negocia y Colombia tiene que estar del lado correcto de la historia. ¡Viva Cuba libre!”, concluyó la candidata.

El pronunciamiento ha sido ampliamente celebrado en el exilio cubano y en sectores de la oposición al régimen de La Habana. Paloma Valencia, heredera política de Álvaro Uribe y primera mujer en encabezar la candidatura presidencial del Centro Democrático, busca consolidar el voto de centro-derecha en las elecciones de este domingo 31 de mayo.

En esa jornada, los principales candidatos que aparecerán en el tarjetón son Iván Cepeda (Pacto Histórico, izquierda, favorito en las encuestas), Abelardo de la Espriella (ultraderecha, outsider conservador) y Paloma Valencia (Centro Democrático, derecha), junto a otros aspirantes como Sergio Fajardo y Claudia López.

Su mensaje sobre Cuba llega en un momento de alta sensibilidad regional, coincidiendo con recientes contactos entre altos funcionarios estadounidenses y el gobierno cubano, como la visita del jefe del Comando Sur a Guantánamo.