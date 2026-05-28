"Ningún niño debería cumplir años entre rejas": Exigen liberación de adolescente preso en Morón

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Activistas y organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron este jueves el encarcelamiento del adolescente cubano Jonathan David Muir Burgos, coincidiendo con el cumpleaños número 17 del menor, detenido tras las protestas antigubernamentales registradas en marzo en Morón, provincia de Ciego de Ávila.

La opositora cubana Rosa María Payá afirmó que el joven permanece recluido “en una celda inmunda en una prisión de máxima seguridad en Cuba por gritar libertad en la calle”.

“Una dictadura tan poderosa que le teme a los niños cubanos”, escribió Payá en redes sociales, donde denunció además el deterioro de la salud del adolescente. Según indicó, Jonathan padece “una enfermedad severa de la piel” agravada por “el hambre, la falta de higiene, la infestación de chinches” y la “ausencia total de atención médica adecuada”.

El pastor Mario Félix Lleonart recordó que Muir, "un adolescente que debería estar celebrando su cumpleaños, rodeado de la familia, recibiendo abrazos y mirando hacia un futuro lleno de esperanza, pasa este 28 de mayo encerrado como preso político, lejos de los suyos y en condiciones infrahumanas".

"Ningún niño debería cumplir años entre rejas", agregó en declaraciones a Martí Noticias.

La organización Amnistía Internacional también reclamó la liberación inmediata del menor y señaló que su familia denuncia que continúa detenido en una prisión para adultos. “Jonathan debería estar en casa, no tras las rejas”, expresaron en un comunicado difundido en redes sociales.

Por su parte, la organización opositora Cuba Decide denunció que Jonathan cumple años “privado de libertad en la prisión de Canaleta” pese a ser beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El adolescente fue arrestado después de las protestas ocurridas el 13 de marzo en Morón, desencadenadas por apagones prolongados y la escasez de alimentos. Las autoridades cubanas lo acusan de “sabotaje”, uno de los cargos más severos contemplados en el sistema penal cubano y utilizado frecuentemente contra manifestantes y opositores, según organizaciones de derechos humanos.

Funcionarios de Estados Unidos también han pedido públicamente la liberación del adolescente, al considerar su encarcelamiento parte de la represión ejercida por el gobierno cubano contra quienes protestan pacíficamente por la crisis económica y los apagones en la isla.