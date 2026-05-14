“Mi hijo corre peligro”: alerta padre de adolescente preso político en Cuba tras agresión en la cárcel

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El pastor evangélico Elier Muir denunció que su hijo, el adolescente encarcelado Jonathan David Muir Burgos, corre peligro dentro de la prisión de máxima seguridad de Canaleta, en la provincia de Ciego de Ávila, tras haber sido presuntamente golpeado, amenazado y sometido a hostigamiento dentro del penal donde permanece recluido por participar en las protestas del 13 de marzo en Morón.

En declaraciones a las que Martí Noticias tuvo acceso, Elier Muir aseguró que el joven logró comunicarse brevemente con él por teléfono y describió un episodio de violencia ocurrido dentro de la prisión.

“Apenas dos minutos pudimos hablar y me decía: ‘Papá, el viernes salí un momento de la celda y cuando venía de regreso me interceptó un joven de tez negra (...) me dijo que yo era un chivato’”, relató el pastor.

Según explicó, Jonathan respondió: “No, yo no soy chivato, yo soy un contrarrevolucionario”, dejando claro ante otros reclusos que se considera un preso político.

“El muchacho le partió para arriba, lo agredió y lo tumbó contra el piso. Allí forcejearon hasta que vino alguien y los apartó”, afirmó Muir.

El líder religioso aseguró que su hijo quedó profundamente afectado tras la agresión. “El niño se fue para dentro de la celda de él a llorar, a llorar de impotencia, a llorar de miedo, a llorar por lo que le pueda acontecer allí en ese lugar”, expresó.

Muir denunció además que el adolescente estaría siendo víctima de una campaña de humillación y descrédito dentro de la cárcel. Según explicó, las autoridades penitenciarias habrían utilizado imágenes manipuladas mediante inteligencia artificial para exponerlo ante otros reclusos y provocar violencia contra él.

“Subieron fotos manipuladas por inteligencia artificial (...) como que nuestro hijo es homosexual”, denunció el pastor.

De acuerdo con su testimonio, la situación ha incrementado el riesgo de agresiones físicas y sexuales contra Jonathan dentro del penal.

“Están incitando a la violencia (...) ya iniciaron con la violencia, ya iniciaron a golpear a mi hijo y en cada segundo que pasa corre peligro”, alertó.

Elier Muir también expresó preocupación por el deterioro físico y emocional del adolescente encarcelado. Según dijo, Jonathan no está recibiendo atención médica adecuada pese a que especialistas le indicaron varios tratamientos.

“Él el lunes nos decía que se siente débil (...) después de que le pusieron cuatro tratamientos médicos por cuatro especialistas diferentes y ningún tratamiento”, denunció.

El pastor aseguró además que oficiales de la Seguridad del Estado vestidos como presos vigilan e interfieren en las conversaciones familiares dentro de la prisión.

“Llegó uno y se atrevió a interrumpir la intimidad que teníamos nosotros; prácticamente, no dejarnos hablar”, afirmó.

Muir dijo que durante mucho tiempo su hijo evitó denunciar los abusos por temor a represalias dentro del penal, hasta que, finalmente, decidió contar lo ocurrido. “Nunca se atrevió a decirme nada allí dentro del penal, hasta que ayer sí me lo dijo al detalle”, señaló.

El líder evangélico pidió apoyo a iglesias, pastores y organizaciones defensoras de derechos humanos dentro y fuera de Cuba. “Por favor, le pido ayuda, le pido apoyo (...) es la vida de mi hijo, que corre peligro, su integridad física y emocional”, expresó.

Jonathan David Muir Burgos fue arrestado tras las protestas ocurridas el 13 de marzo en Morón, desencadenadas por apagones de más de 26 horas y la escasez de alimentos. Las autoridades cubanas lo acusan del delito de sabotaje, uno de los cargos más severos utilizados por el régimen contra manifestantes y opositores.

El gobierno de Estados Unidos ha pedido públicamente la liberación de Jonathan David Muir Burgos. Funcionarios estadounidenses han denunciado el encarcelamiento del menor como parte de la represión ejercida por el régimen cubano contra quienes protestan pacíficamente por la crisis económica y los apagones en la isla.

Su caso ha generado preocupación entre activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos dentro y fuera de la isla. Freedom House ha señalado reiteradamente que Cuba continúa siendo uno de los países con mayores restricciones a las libertades civiles y políticas en el hemisferio occidental, citando detenciones arbitrarias, represión contra manifestantes y persecución contra activistas y periodistas independientes.