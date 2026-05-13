Activistas cubanos piden en Bruselas que la Unión Europea congele activos del régimen de La Habana 

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Activistas cubanos se reunieron en Bruselas con Kajsa Ollongren, representante Especial de la Unión Europea (UE) para los Derechos Humanos, y con miembros del Servicio Europeo de Acción Exterior para presentarles el Acuerdo de Liberación firmado por decenas de organizaciones opositoras.

“Pudimos trasladar de primera mano la situación gravísima del ejercicio de los derechos humanos en la isla, el aumento de la represión, la grave situación de los presos políticos y un análisis del incumplimiento por parte del régimen del Acuerdo de Diálogo y Cooperación de la UE con Cuba”, declaró a Martí Noticias Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y uno de los participantes en este encuentro.

Los activistas del OCDH, Cuba Decide y la Alianza de Cristianos de Cuba (ACC), todos miembros de la coalición Pasos de Cambio, pidieron que se congelen y decomisen los activos que GAESA, el emporio militar del régimen, asociados a la jurisdicción de la UE y se destinen a crear un fondo para compensar a las víctimas del comunismo en la isla.

“Presentamos nuestro cuestionamiento razonable de la aplicación del Acuerdo de la UE con Cuba que no ha traído resultados positivos para el pueblo cubano”, afirmó Cires.

Los activistas cubanos abogaron por que se aplique a La Habana el Régimen Global de Sanciones del bloque comunitario europeo en materia de Derechos Humanos y medidas restrictivas selectivas contra los responsables de las violaciones de los derechos humanos en Cuba y que se interceda por el preso político Jonathan David Muir Burgos, el menor de edad de 16 años encarcelado por protestar en Morón, provincia de Ciego de Ávila.

“Creemos, y así lo trasladamos a los diplomáticos, que la UE deber dar un giro de 180 grados en su política si es que quiere acompañar al pueblo cubano en esta nueva etapa histórica que seguramente va a enfrentar en los próximos meses”, apuntó el Director de Estrategias del OCDH.

El Acuerdo de Liberación para Cuba fue entregado igualmente por los activistas cubanos en Bruselas a eurodiputados de los grupos Partido Popular Europeo (EPP), Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y Patriots, provenientes de países como España, Polonia e Italia. según reportó en un comunicado de prensa el OCDH. Además de Yaxys Cires participaron en todos estos encuentros por Pasos de Cambio, el pastor evangélico Enrique de Jesús Fundora, coordinador de la ACC y Víctor Dueñas, representante en Europa de Cuba Decide, cuya líder, Rosa María hizo una exposición desde Miami.

“El Acuerdo demuestra que sí existe una alternativa democrática, pacífica y viable, y que los cubanos estamos determinados a luchar por un país donde nadie tenga que elegir entre el exilio, el miedo o la cárcel”, afirmó Payá, coordinadora de Pasos de Cambios en su presentación durante la exposición del documento ante legisladores del EPP, el grupo mayoritario de la Eurocámara.

Este encuentro de activistas cubanos en Bruselas con representantes de la Unión Europea ocurre previo a que el próximo martes19 de mayo, el Parlamento Europeo anunció un debate donde los eurodiputados analizarán la represión política y la grave situación en Cuba con la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas. Un debate que, de acuerdo con este anuncio, “concluirá con una resolución que se votará en el pleno de junio”.

Durante la reunión con representantes de la diplomacia europea, los activistas cubanos conocieron de cambios organizativos en ese departamento en relación con Cuba.

“Agradecemos la actitud de la señora Ollongren. Al mismo tiempo, somos optimistas con respecto al nombramiento de nuevos responsables políticos para el área de Cuba. La diplomacia europea ha mantenido las políticas de Federica Mogherini y Josep Borrell hacia el régimen cubano, y esto tiene que superarse definitivamente”, dijo Yaxys Cires.