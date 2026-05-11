Activistas presentan a eurodiputados Acuerdo de Liberación para Cuba

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Integrantes de la plataforma opositora cubana Pasos de Cambio se reunieron este 11 de mayo en Bruselas con la eurodiputada polaca Malgorzata Gosiewska, del grupo de parlamentarios conservadores y reformistas del Parlamento Europeo.

“Fue una reunión muy importante porque esta eurodiputada polaca está muy comprometida con la lucha de la democracia, con la búsqueda de la libertad y con la causa de los derechos humanos en diversos países, entre ellos Cuba”, declaró en un video enviado a Martí Noticias, Yaxys Cires, director de Estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quien participó en la reunión.

Entre los objetivos del encuentro estaba conseguir el apoyo al Acuerdo de Liberación para Cuba firmado el pasado 2 de marzo en el Salón Padre Varela, del Santuario Nacional de la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami, por las principales fuerzas opositoras cubanas.

“Se habló del presente y del futuro de Cuba y ese futuro está representado también por el Acuerdo de Liberación, suscrito por una pluralidad de grupos y organizaciones cubanas de dentro y fuera de la isla. Pedimos el apoyo a este grupo y a esta eurodiputada para este Acuerdo”, apuntó Cires.

Los miembros de la plataforma Pasos de Cambios, que lidera la activista cubana Rosa María Payá, actualizaron también en esta reunión con la eurodiputada polaca Gosiewska, la situación política en la isla, el aumento de la represión y las perspectivas del futuro de Cuba.

“El régimen cubano ha querido vender la idea de que para Cuba no hay una alternativa que no sea ellos. Sin embargo, este Acuerdo de Liberación es un ejemplo de unidad para la acción del pueblo cubano”, apuntó Cires.

De acuerdo con los integrantes de la plataforma opositora, existe un apoyo real de parte de muchos eurodiputados para que el pueblo cubano tenga al fin un futuro en libertad.