Bruno Rodríguez tartamudea ante la pregunta: "¿Qué le preocupa sobre elecciones libres en Cuba?"

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla evitó responder directamente, y hasta tartamudeó, cuando fue interrogado sobre la celebración de elecciones libres en Cuba durante una entrevista transmitida por la cadena estadounidense ABC News, en el programa Good Morning America.

El intercambio se produjo mientras el periodista Whit Johnson se refería al sistema político vigente en la isla, y Rodríguez respondía con evasivas, invitando a su entrevistador a buscar "evidencias concretas" sobre la realidad cubana.

"Impugno estas alegaciones", dijo el canciller del régimen cubano, a lo que Johnson apuntó: "¿Qué es lo que usted cuestiona sobre las elecciones libres y justas?", argumentando que en la isla solo existe "un partido socialista-comunista, esencialmente, una sola familia, que ha gobernado Cuba durante casi siete décadas".

Rodríguez vaciló ante la interrogante y no ofreció una respuesta. En su lugar, aludió a la "historia" y "peculiaridades" del sistema político cubano. "Somos una nación libre e independiente", afirmó. "Cuba es una democracia... es una democracia diferente", añadió.

Johnson replicó que "Cuba no es una democracia diferente cuando la gente acude a las urnas y hay un partido, un candidato y no existen opciones. ¿Que le preocupa que sucedería si hubiesen elecciones libres y justas en Cuba; si la gente pudiera realmente elegir" a sus gobernantes?

Rodríguez volvió a tartamudear ante la pregunta y acusó al periodista de "presentar un prejuicio", desviando el cuestionamiento sin abordar el tema de fondo.

Johnson dijo que el canciller cubano nunca respondió a la pregunta formulada, y que al presionarlo sobre la liberación de prisioneros políticos, algo en lo que la administración del presidente Donald Trump ha insistido en que necesita ser parte de cualquier acuerdo con el régimen de La Habana, Rodríguez respondió categóricamente: "No existen prisioneros políticos en Cuba".



El periodista de ABC News mencionó que esa afirmación, sostenida también por el gobernante Miguel Díaz-Canel en una entrevista en abril con la cadena estadounidense NBC News, ha sido ampliamente disputada por organizaciones internacionales de derechos humanos, que documentan la presencia de cientos de detenidos por razones políticas en la isla.

Johnson dijo a Good Morning America que durante su estancia en Cuba tuvo la oportunidad de conversar con cubanos de a pie, y se sintió conmovido ante la "resiliencia e ingenio" de los cubanos.

"Cuando un cartón de huevos cuesta más de lo que ganas en un mes, o un galón de gasolina cuesta 40 dólares" y solo puedes conseguirlo en el mercado negro (...) "Son todas estas complicadas capas de una economía que no hace ningún sentido, y la gente ha estado viviendo así por años y años", señaló.

El periodista concluyó que aunque escuchó diferentes opiniones de lo que debería suceder en Cuba, sí notó un "alto grado de desesperación" y muchas personas "sí quieren un cambio".