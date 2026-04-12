Las cinco preguntas del senador Rick Scott a Díaz-Canel

Getting your Trinity Audio player ready...

El senador Rick Scott calificó de “ridícula” la plataforma que le brindó la cadena de televisión estadounidense NBC News a un “brutal e ilegítimo dictador”, en referencia a la entrevista que le realizó en La Habana la periodista Kristen Welker, de Meet the Press, al designado por el régimen cubano Miguel Díaz-Canel.

De acuerdo con el republicano, durante la entrevista se reconoce a Díaz-Canel “como el presidente legítimo de Cuba, mientras continúa manteniendo un sistema comunista de partido único, oprimiendo al pueblo cubano, encarcelando a prisioneros políticos inocentes y silenciando a la oposición”.

“El régimen de Castro y Díaz-Canel se nutre de la propaganda y la represión. El pueblo estadounidense y las familias cubanas en toda Florida, merecen la verdad, no una entrevista edulcorada que legitime a una dictadura”, dijo el legislador sobre el programa que se transmite este domingo por NBC.

A través de un comunicado de prensa, el republicano por la Florida no solo criticó al medio por no haber aprovechado la entrevista para la “rendición de cuentas a Díaz-Canel y el régimen de Castro por lo que realmente son: una dictadura comunista ilegítima”, sino que formuló cinco preguntas que, a su juicio, debieron hacerse.

Primera pregunta:

Su régimen anunció un “indulto masivo” para más de 2.000 prisioneros; sin embargo, no fue liberado ni un solo prisionero político, a pesar de que más de 1.200 personas permanecen encarceladas por motivos políticos, incluyendo a manifestantes del 11J, según informes de Human Rights Watch, Prisoners Defenders, Justicia 11J y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

¿Por qué no se incluyó a ninguno de ellos? ¿Publicará una lista completa y se comprometerá a liberar a todos los prisioneros políticos sin condiciones?

Segunda pregunta:

Las misiones médicas cubanas en el extranjero generan miles de millones de dólares anualmente, mientras que los médicos denuncian la confiscación de sus salarios, la retención de sus pasaportes y situaciones de coacción; prácticas que son ampliamente descritas como trabajo forzoso y trata de personas.

¿Se comprometerá a poner fin a este sistema, a devolver los pasaportes y a pagarles a los médicos sus salarios ÍNTEGROS de manera directa? ¿O acaso se trata simplemente de una fuente de ingresos perversa para el régimen?

Tercera pregunta:

Cuba continúa albergando operaciones de inteligencia extranjera de regímenes malignos como los de Irán, China y Rusia, incluyendo, según informes, instalaciones de inteligencia de señales, al tiempo que mantiene vínculos con actores vinculados al terrorismo y hostiles a los Estados Unidos.

Si usted afirma que Cuba no es un Estado patrocinador del terrorismo, ¿expulsará a todo el personal de inteligencia extranjero, desmantelará dichas operaciones y permitirá una verificación internacional exhaustiva?

Cuarta pregunta:

Bajo su sistema comunista de partido único, los cubanos enfrentan pobreza crónica, escasez y apagones, mientras que las élites del régimen disfrutan de privilegios que le son negados al pueblo.

¿Legalizará a los partidos de oposición, permitirá la postulación de candidatos independientes y se comprometerá a celebrar elecciones multipartidistas libres y justas, con la presencia de observadores internacionales?

Quinta pregunta:

Mientras que las élites del régimen, incluyendo a miembros de la familia Castro, disfrutan de acceso irrestricto a Internet y obtienen beneficios económicos, en las redes sociales, los cubanos de a pie enfrentan censura y bloqueos, especialmente durante las protestas. Recientemente, incluso el nieto de Fidel Castro, Sandro Castro, hizo ostentación pública de este privilegio, mientras que los cubanos comunes permanecen silenciados.

¿Garantizará usted plena libertad de internet para todos los cubanos, incluso durante protestas o manifestaciones pacíficas, o demuestra este doble rasero que el sistema sirve a las élites y no al pueblo?