Excarcelan a cubano detenido por cartel contra Díaz-Canel en La Habana

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El régimen excarceló este 7 de abril a Moisés Legrá Díaz, el cubano detenido desde el pasado 13 de febrero por pintar un cartel contra el gobernante Miguel Díaz-Canel en un muro cercano al tribunal de Arroyo Naranjo, La Habana.

“Sí, así es. Ya desde las dos y algo de la tarde Moisés está aquí en la casa con los niños”, confirmó en un mensaje de audio a Martí Noticias su madre, Elizabeth Díaz.

“Fue bien emocionante porque los niños comenzaron a llorar muchísimo, abrazados a su papá”, afirmó.

La madre de Moisés Legrá no dio detalles de las condiciones bajo las cuales salió de prisión su hijo. “No hemos tenido conexión en todo el día y le estoy respondiendo ahora que tengo un poco de conexión”, explicó Elizabeth en su breve mensaje.

“Pero Gracias a Dios él está acá con nosotros”, respondió.

Antes de su liberación, Moisés Legrá Díaz estuvo preso en el Combinado del Este, en La Habana, de acuerdo con un video publicado el pasado 29 de marzo en sus redes sociales por su mamá, quien denunció que su hijo estaba en una celda con otros presos bajo condiciones de hacinamiento.

“Hasta el pasado 11 de marzo lo tuvieron en Villa Marista, y ahora está en el combinado del Este. En el tercer edificio, primer piso, celda 16, con 11 presos más, en un estado de hacinamiento. Con una comida pésima, y está extremadamente flaco”, denunció entonces la madre de Legrá Díaz.

La salida de prisión del joven padre cubano ocurre en momentos en que el régimen anunció y comenzó a excarcelar a 2,010 presos en la isla, un proceso cuestionado por activistas, familiares y la sociedad civil independiente porque, hasta el momento, ningún preso político ha sido beneficiado con el indulto.