Otro cubano en prisión por expresar su descontento contra el régimen

Getting your Trinity Audio player ready...

La Fiscalía Municipal de Arroyo Naranjo, en La Habana, recibió este lunes una solicitud de cambio de medida cautelar, entregada por un abogado, a favor de Moisés Legrá Díaz, quien permanece en prisión preventiva en el centro penitenciario Combinado del Este desde el pasado 11 de marzo.

“Se entregó este lunes. Todavía no hay respuesta”, dijo a Martí Noticias, Elizabeth Díaz Rosell, la madre del detenido.

De acuerdo con el testimonio de Díaz Rosell, los hechos que derivaron en la detención de su hijo ocurrieron el 5 de febrero, cuando realizó una pintada en el muro perimetral del tribunal de Arroyo Naranjo. En ella escribió consignas como “Patria y Vida” y una frase ofensiva dirigida al presidente Miguel Díaz-Canel. La mujer aseguró que su hijo reconoció la autoría del acto.

“No había electricidad, ni comida ni con qué cocinar y con sus tres hijos llorando de hambre, la impotencia lo desesperó y pintó los letreros”, relató la madre.

Días después, el 13 de febrero, fue citado para una entrevista en la unidad policial local conocida como El Capri, donde quedó detenido tras el interrogatorio. Las autoridades lo acusan del delito de Propaganda contra el orden constitucional.

Ese mismo día, Legrá Díaz, de 34 años, fue trasladado a Villa Marista, cuartel general de la policía política en Cuba, donde permaneció detenido hasta el 11 de marzo, fecha en la que fue llevado al Combinado del Este. Desde entonces, se encuentra bajo prisión preventiva mientras se tramita su proceso penal.

“En el Combinado no le dieron ni sábana ni con qué cubrirse. Estuvo una semana sin poder taparse ni poner sábanas en la cama, puesto que a mí nadie me dio la información para ir al depósito donde él se encontraba y llevarle lo necesario”, lamentó la mujer.

Díaz Rosell denunció, además, la precaria situación familiar de su hijo: Legrá Díaz es padre de tres niños, de 11, 8 y 5 años, y su esposa se encuentra actualmente embarazada.

La familia vive en un pequeño cuarto prestado de aproximadamente tres metros por tres, en condiciones que calificó como “infrahumanas”. Los menores duermen en una sola cama, mientras que la pareja descansa en el suelo sobre un colchón fino.

Díaz Rosell subrayó que su hijo es el único sustento económico del hogar y también de ella, que padece problemas de salud.

Mientras la familia espera una respuesta de la Fiscalía, el caso de Legrá Díaz se suma a otros procesos en los que se cuestiona el uso de la prisión preventiva y las acusaciones relacionadas con expresiones de disidencia en el contexto cubano.