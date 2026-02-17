Getting your Trinity Audio player ready...

El Tribunal provincial de Villa Clara condenó a diez años de privación de libertad al profesor universitario Ariel Manuel Martín Barroso por colocar carteles contra el régimen cubano y su gobernante Miguel Díaz Canel.

El docente, de 42 años, fue detenido en febrero de 2025 y seis meses después, enjuiciado por los delitos de Propaganda contra el orden constitucional y Desacato.

“Estuvo incomunicado entre cinco y seis meses. Nadie sabía de él”, dijo su primo Jorge Luis González, a Martí Noticias.

“Él era integrado, porque para ser profesor de la universidad hay que ser integrado. Cuando empezaron las comunicaciones en Cuba, que empezó a abrirse la internet allá, él tenía acceso, desde la computadora de la universidad, y pudo darse cuenta de la realidad del mundo, la que te limita el régimen”, indicó.

Poco a poco, fue despertando de la ofuscación en que vivía él. Todavía estaba ciego, pero con muchas dudas, y, entonces, “mi tía, la mamá de él, cae con cáncer. Se la dejaron podrir en la casa, no había atención médica. Ese fue el remate de él”, relató González.

El tribunal también inhabilitó al prestigioso docente de ejercer su profesión en centros estudiantiles.

En septiembre de 2025, se hizo firme su sentencia, y fue enviado a cumplirla en la Prisión Nieves Morejón, ubicada en la provincia spirituana.

De acuerdo a los argumentos de la Fiscalía que rezan en la sentencia, el acusado ejecutó “acciones promovidas por organizaciones contrarrevolucionarias radicadas en el exterior” que “tenían como objetivo denigrar el prestigio del Presidente de la República”.

“Con el propósito de llevar a vías de hecho sus pretensiones delictivas, día 17 de octubre de 2024, con un plumón a tinta negra, con fijación permanente, en horas de la noche, las que seleccionó de propósito y aprovechando, además, la falta de fluido eléctrico”, escribió un letrero con la frase Abajo Díaz Canel, en las paredes del pasillo de la institución donde laboraba.

Del mismo modo, trazó letreros con la consigna Patria y Vida en otras partes de la universidad, en distintas fechas, que sus acusadores no pudieron precisar.

El documento asegura que se probó el hecho de que Martín Barroso, desde varios años atrás, venía mostrándose en contra del “proceso revolucionario y socialista”, principalmente, por las medidas “económicas” y las demás disposiciones legales refrendadas.

El órgano acusatorio imputa al profesor de usar la propaganda de la organización Autodefensa del Pueblo, a la que califican “de corte neo terrorista, radicada en el estado de la Florida".

Martín Barroso, que ostenta la categoría científica de doctor, se desempeñaba como profesor de la Facultad de Ciencias Técnicas y Empresariales Uniss de la Universidad de Sancti Spíritus "José Martí", además de ser miembro de la Junta de Acreditación Nacional (JAN) del Ministerio de Educación Superior.

El Observatorio de Libertad Académica (OLA) alertó que “otro científico va a la cárcel en Cuba por ejercer el derecho al disenso. Ahora se trata del doctor, antes distinguido como autor de la mejor tesis del año 2023 por la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Habana”.

Agregó que Martín Barroso es un “docente con prestigio institucional y entre el estudiantado”, fue vigilado e investigado por agentes de la Seguridad del Estado, que testificaron en su contra.

“Las pintadas con frases antigubernamentales, fundamentalmente contra la figura del gobernante, de cuya autoría el profesor Martín Barroso no se retractó ni durante la instrucción del caso ni en el juicio, fueron las causas objetivas de todo el proceso penal”, condena OLA.

La entidad independiente pidió a las instituciones y organizaciones afines a la defensa de la comunidad académica global, el respaldo y la solidaridad con el científico cubano, así como “la amplificación” de la grave violación de derechos humanos que el régimen cometió contra él.