Como moneda de cambio: El uso político y deshumanizante de las excarcelaciones en Cuba

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Durante la transmisión especial “La libertad postergada: Excarcelaciones selectivas y hostigamiento contra las personas presas por motivos políticos”, realizada este 11 de mayo por el Centro de Información Legal Cubalex y Amnistía Internacional, activistas y defensoras de derechos humanos denunciaron el recrudecimiento de la represión en Cuba y alertaron sobre el crítico estado físico y psicológico de numerosos presos políticos en la isla.

El espacio, moderado por el periodista Mario J. Pentón, contó con la participación de Laritza Diversent, directora de Cubalex; Johanna Cilano Peláez, investigadora regional del Caribe para Amnistía Internacional; Anamely Ramos, integrante del Observatorio de Derechos Culturales; y Yanelys Núñez, coordinadora del Museo de la Disidencia.

Las participantes coincidieron en que las recientes excarcelaciones promovidas por el régimen cubano no representan una verdadera apertura política ni una voluntad de justicia, sino una estrategia de control y presión sobre las personas encarceladas y sus familias.

Johanna Cilano explicó que Amnistía Internacional ha documentado en los últimos meses un aumento de las restricciones a la libertad de expresión, incluyendo detenciones arbitrarias, vigilancia permanente, limitaciones a la libertad de movimiento y hostigamiento contra periodistas, activistas y creadores de contenido independientes.

La investigadora denunció además que las autoridades cubanas han extendido la represión hacia los familiares de quienes denuncian la realidad del país o defienden derechos humanos. Citó casos de madres y esposas de presos políticos que han sido amenazadas, detenidas o impedidas de asistir a misa y realizar actividades cotidianas.

“Se está utilizando a las personas presas por razones políticas como mecanismo de coacción para silenciar a sus familias”, denunció Cilano, quien también señaló la cancelación arbitraria de visitas, restricciones de llamadas telefónicas y aislamiento como mecanismos de castigo dentro de las cárceles cubanas.

Por su parte, Laritza Diversent aseguró que la criminalización de la libertad de expresión continúa siendo una herramienta central del régimen para mantener el control social en medio de la profunda crisis económica y energética que vive el país.

La directora de Cubalex advirtió sobre un incremento de la militarización y el uso de figuras penales como “propaganda contra el orden constitucional” e “instigación a delinquir” contra ciudadanos que participan en protestas, publican denuncias en redes sociales o expresan descontento público.

“Estamos viendo un sistema de puertas giratorias”, afirmó Diversent, al explicar que el gobierno excarcela a determinados presos comunes para liberar espacio en las cárceles mientras continúa arrestando a nuevos manifestantes y opositores políticos.

Según denunció, las excarcelaciones selectivas realizadas en los últimos meses están lejos de representar libertad real, ya que muchas personas continúan bajo vigilancia, amenazas y riesgo constante de regresar a prisión.

Anamely Ramos detalló la situación de varios artistas presos políticos y detalló la situación actual del artista y preso político Maykel Castillo “Osorbo”, trasladado recientemente a la prisión Kilo 8.

Ramos explicó que el músico enfrenta graves problemas de salud, incluyendo infecciones parasitarias, dolores crónicos por lesiones ortopédicas y deterioro progresivo de la visión, agravados por las pésimas condiciones sanitarias dentro del penal.

También denunció el impacto psicológico de las constantes especulaciones promovidas alrededor de una posible liberación de Maykel y otros presos políticos.

“Las familias viven en una angustia permanente esperando llamadas, rumores o supuestas negociaciones que nunca terminan de concretarse”, expresó.

La activista alertó sobre otros casos críticos dentro de las cárceles cubanas, entre ellos Juan Enrique Pérez Sánchez, quien habría recibido una golpiza por parte de guardias penitenciarios; Duannis León Taboada, condenado a 14 años por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, sometido a castigos e incomunicación tras realizar protestas dentro de prisión; y Virgilio Mantilla Arango, cuyo estado de salud continúa deteriorándose en medio del aislamiento y la falta de atención médica.

Yanelys Núñez se refirió al artista y líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, asegurando que hasta el momento no existe ninguna negociación oficial para su liberación, pese a los rumores difundidos en redes sociales y denunció que las autoridades penitenciarias continúan actuando con absoluta arbitrariedad, negándole beneficios,

No obstante, aclaró, Luis Manuel continúa creando arte desde prisión y promoviendo proyectos culturales y de memoria colectiva junto a activistas y colaboradores desde el exilio.

Durante el debate, las participantes denunciaron además el uso político de las excarcelaciones y el carácter “deshumanizante” de estas medidas, utilizadas —según afirmaron— como moneda de cambio en negociaciones internacionales.

Amnistía Internacional recordó que varios presos políticos previamente excarcelados han sido regresados a prisión por continuar ejerciendo activismo y denunciando violaciones de derechos humanos, entre ellos Félix Navarro y Donaida Pérez Paseiro.

Las organizaciones participantes reiteraron su llamado a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas encarceladas por motivos políticos en Cuba y alertaron sobre el creciente riesgo para la integridad física y la vida de muchos de ellos.