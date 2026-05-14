Freedom House denuncia aumento de represión y detenciones arbitrarias en Cuba

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La organización de derechos humanos Freedom House alertó sobre un aumento de la represión y las detenciones arbitrarias en Cuba en medio del agravamiento de la crisis humanitaria y del incremento de las protestas en distintas zonas de la isla.

“A medida que se agrava la crisis humanitaria en Cuba y aumentan las protestas en toda la isla, seguimos de cerca los crecientes informes de detenciones arbitrarias y represión contra los cubanos que exigen dignidad y libertad”, señaló la organización en un mensaje difundido en redes sociales.

Freedom House denunció especialmente el encarcelamiento de Jonathan Muir Burgos, un adolescente de 16 años arrestado tras las protestas ocurridas en marzo en Morón, provincia de Ciego de Ávila.

“El encarcelamiento en marzo de Jonathan Muir Burgos, de 16 años, tras las protestas en Morón, fue un escalofriante recordatorio de que el régimen cubano está dispuesto a encarcelar incluso a menores por ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, afirmó la organización.

“Ningún niño debería ir a prisión por expresar su opinión. Cuba debe liberar de inmediato a Jonathan Muir y a todos los presos políticos”, agregó el comunicado, acompañado de la etiqueta “#LibérenlosATodos”.

La organización compartió además el más reciente informe de Prisoners Defenders, correspondiente a abril de 2026, en el que se denuncia que Cuba alcanzó un “nuevo récord” de 1.260 presos políticos y de conciencia.

Según el reporte, durante abril se incorporaron 23 nuevos presos políticos, entre ellos menores de edad, deportistas, artistas, periodistas independientes, sindicalistas y activistas pacíficos, mientras que otras 13 personas salieron de la lista.

El informe también alertó sobre las condiciones dentro de las cárceles cubanas. De acuerdo con Prisoners Defenders, 449 presos políticos padecen enfermedades provocadas o agravadas por las condiciones de reclusión, la tortura, la mala alimentación y la falta de atención médica.

Entre los casos documentados figuran 35 menores de edad represaliados por motivos políticos, de los cuales 14 permanecen encarcelados. Cuatro de ellos fueron detenidos tras las protestas registradas en Morón.