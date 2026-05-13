Régimen presiona a Osorbo y Otero Alcántara a exiliarse tras conversaciones con EEUU

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El destino de los artistas y presos políticos cubanos Maykel Castillo Pérez "Osorbo" y Luis Manuel Otero Alcántara podría estar actualmente en el epicentro de una negociación entre La Habana y Washington: grabaciones obtenidas por USA Today confirman que agentes de la Seguridad del Estado han interrogado a ambos líderes del Movimiento San Isidro sobre su disposición para abandonar el país de forma definitiva.

A pesar de que ambos artistas han aceptado el exilio como vía para su liberación, permanecen recluidos en prisiones de alta seguridad. Este estancamiento sugiere que sus vidas se han convertido en fichas de cambio en el complejo ajedrez diplomático entre las dos naciones vecinas.

La cronología de los interrogatorios ha levantado sospechas sobre la urgencia del régimen. Apenas días después de que funcionarios de ambos países mantuvieran reuniones confidenciales, la policía política visitó a Castillo en la prisión Kilo 8, de Pinar del Río, y posteriormente a Otero Alcántara, en la cárcel de Guanajay en Artemisa.

En llamadas telefónicas separadas a la curadora de arte exiliada Anamely Ramos, los prisioneros detallaron las presiones recibidas. En conversación con Martí Noticias, Ramos advirtió que este "rejuego" no es nuevo, pero que adquiere una dimensión crítica debido al "hartazgo que se respira dentro y fuera de Cuba".

“Es una manera, una estrategia evidente del Estado cubano para desgastar, no solo a los presos políticos, sino también a sus familias, los amigos que los acompañan, a las personas que hacen las gestiones en nombre de ellos”, señaló

La encrucijada para los artistas es ética y personal. Según Ramos, el desafío principal es evitar que el régimen imponga su narrativa y se perpetúe en el poder utilizando la vida de los opositores como moneda de cambio.

“Eso siempre va a ser un desafío porque en el medio hay personas con vidas, con familia, con responsabilidades, con deseos. Entonces siempre va a ser muy difícil calibrar hasta dónde vas a velar por tu vida, hasta dónde vas a velar por algo mayor”, resaltó la curadora.

“Tanto Luis como Maikel se han mantenido en su deseo de seguir trabajando por Cuba, seguir brindando lo que tienen por Cuba y también han dicho en varias ocasiones que la libertad no se puede obtener a cualquier precio”.

El caso de "Osorbo" y Otero Alcántara, ganadores de prestigiosos premios internacionales, sigue siendo uno de los puntos más espinosos en la agenda de derechos humanos de Estados Unidos respecto a la isla. Mientras el silencio oficial persiste, el futuro de los dos rostros más visibles de la disidencia artística cubana depende de un acuerdo que, por ahora, parece atrapado por la renuencia del régimen.