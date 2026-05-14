Cuba alcanza récord de 1.260 presos políticos, según Prisoners Defenders

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La organización Prisoners Defenders denunció en su informe mensual, correspondiente a abril de 2026, que Cuba alcanzó un nuevo récord absoluto de 1.260 presos políticos y de conciencia en medio de denuncias de torturas, agresiones sexuales, amenazas de muerte y graves violaciones de derechos humanos dentro del sistema penitenciario de la isla.

El reporte documenta la incorporación de 23 nuevos presos políticos durante el mes de abril, entre ellos menores de edad, deportistas, artistas, periodistas independientes, sindicalistas, activistas pacíficos y familiares de opositores. Durante ese mismo período se registraron además 13 bajas en la lista de prisioneros políticos.

Según la organización, la represión en Cuba continúa extendiéndose no solo contra quienes manifiestan públicamente su oposición al régimen, sino también contra sus familiares y entornos cercanos.

Prisoners Defenders denunció patrones recurrentes de detenciones arbitrarias, prisión provisional sin garantías judiciales, desapariciones temporales, violencia física durante arrestos, incomunicación, vigilancia permanente y hostigamiento contra familiares de opositores.

El informe alerta además sobre la grave situación humanitaria dentro de las cárceles cubanas. De acuerdo con el reporte, actualmente 449 presos políticos padecen enfermedades provocadas o agravadas por las condiciones de reclusión, la tortura, la mala alimentación y la negación sistemática de atención médica.

La organización indicó también que otros 51 presos políticos con trastornos mentales graves permanecen encarcelados sin acceso a tratamiento psiquiátrico adecuado.

Entre los casos documentados figuran además 35 menores de edad represaliados políticamente, de los cuales 14 permanecen encarcelados. Cuatro de ellos fueron arrestados tras las protestas registradas en Morón, provincia de Ciego de Ávila.

El informe señala igualmente que 142 mujeres sufren actualmente condenas, procesos judiciales o medidas represivas por motivos políticos y de conciencia.

Uno de los apartados más alarmantes del documento recoge denuncias de violencia sexual dentro de las cárceles cubanas. Según Prisoners Defenders, existen testimonios que apuntan al uso de presos comunes violentos como mecanismo de castigo, intimidación y represalia contra presos políticos.

El reporte también denuncia amenazas de muerte y ejecución transmitidas a presos de conciencia ante una eventual intervención de Estados Unidos en Cuba. Estas denuncias habrían sido reportadas en centros penitenciarios como Kilo 8, Guanajay y la prisión provincial de Holguín.

La organización cuestionó además las recientes excarcelaciones anunciadas por el régimen cubano y concluyó que no representan una apertura real ni un restablecimiento de derechos fundamentales.

Según el informe, el supuesto “indulto humanitario” de 2.010 reclusos anunciado en abril no incluyó a ningún preso político. Prisoners Defenders sostuvo además que las liberaciones condicionadas continúan funcionando como mecanismos de control, vigilancia y amenaza permanente contra los opositores.

Desde el 1 de julio de 2021, Cuba ha acumulado un total de 2.048 presos políticos, de los cuales 1.901 han ingresado en prisión desde esa fecha, indicó la organización.

La lista actual elaborada por Prisoners Defenders está compuesta por 749 Convictos de Conciencia, 475 Condenados de Conciencia y 36 considerados Otros Presos Políticos.

La organización pidió a la comunidad internacional mantener la atención sobre la situación de los presos políticos en Cuba y exigir su liberación inmediata e incondicional.