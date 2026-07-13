Embajador Waltz: Cuba es una "amenaza para la seguridad nacional" de EEUU

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El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, afirmó este domingo que el régimen cubano representa una “amenaza para la seguridad nacional” estadounidense y advirtió que la administración Trump mantendrá una línea dura frente a La Habana.

Durante una entrevista en el programa Sunday Morning Futures, de Fox News, conducido por María Bartiromo, Waltz sostuvo que China y Rusia continúan utilizando Cuba para actividades de inteligencia dirigidas contra Estados Unidos. Según el diplomático, ambos países mantienen instalaciones y personal vinculados a la recolección de información cerca del territorio estadounidense.

"El régimen cubano no solo es una amenaza para su propio pueblo, es una amenaza para la seguridad nacional, y esta administración no va a tolerarlo por más tiempo", declaró Waltz.

El embajador aseguró que China y Rusia aún cuentan con "puestos de inteligencia, centros de recopilación de señales y oficiales militares en Cuba", ubicados a pocas millas de las costas de Estados Unidos.

Waltz argumentó que la administración Trump ha logrado reducir la influencia de potencias rivales en otras partes del hemisferio occidental, incluyendo Venezuela, Centroamérica y el área del Canal de Panamá, aunque señaló que Cuba continúa siendo una preocupación estratégica.

El alto diplomático también vinculó a Cuba con la creciente presencia de adversarios de Estados Unidos en la región y reafirmó el compromiso de la administración de contrarrestar esa influencia en el hemisferio occidental.

Estas son las más recientes de una serie de declaraciones de Waltz sobre Cuba. El sábado, el embajador estadounidense recordó el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 y denunció que cientos de presos políticos permanecen encarcelados en la isla.

"Hace cinco años, en un día como hoy, el pueblo cubano llenó las calles y exigió libertad. El régimen respondió con golpes, cárceles, juicios amañados y miedo. Hoy, más de 800 presos políticos permanecen tras las rejas: artistas, raperos, poetas, padres, hijas y hermanos", escribió Waltz en una publicación en X.

Días antes, durante una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el embajador estadounidense exigió al régimen de La Habana la liberación de los presos políticos cubanos y reclamó el respaldo de la comunidad internacional para quienes demandan respeto a los derechos humanos en la isla.

En mayo pasado, el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con funcionarios cubanos para transmitir un mensaje del presidente Donald Trump, según el cual Estados Unidos estaría dispuesto a abordar asuntos económicos y de seguridad únicamente si Cuba realiza cambios fundamentales.