Waltz: El costo del debate de la ONU pudo alimentar a miles de niños cubanos

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El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, criticó este miércoles la celebración de un debate de seis horas sobre Cuba en la Asamblea General de la ONU y aseguró que el costo de la sesión habría podido destinarse a atender necesidades humanitarias de la población cubana, en medio del más reciente apagón nacional en la isla.

En un mensaje publicado en la red social X, Waltz afirmó que la reunión costó 168.000 dólares, recursos que “podrían haber alimentado a miles de niños cubanos”.

El diplomático sostuvo que, en lugar de ello, “la ONU le dio al régimen comunista una plataforma para su propaganda mientras 10 millones de cubanos sufrían un apagón nacional”.

“Es hora de dejar de lado este teatro vacío y destinar los recursos a donde realmente importan”, escribió al compartir el enlace de su intervención ante la Asamblea General.

Durante el debate celebrado el martes, Waltz rechazó que exista un “bloqueo” o “cerco” estadounidense contra Cuba y responsabilizó al régimen por la crisis económica y energética.

“No existe ningún bloqueo estadounidense. El único embargo que sufre Cuba es la guillotina que el régimen mantiene sobre las cabezas de su pueblo”, afirmó.

En su intervención, el embajador sostuvo que los apagones, el deterioro de los hospitales y el éxodo de millones de cubanos son consecuencia de décadas de políticas del gobierno cubano y no de las sanciones estadounidenses.

También defendió que Estados Unidos mantiene exportaciones y programas de ayuda humanitaria hacia la isla y afirmó que la comunidad internacional no debe “prestar su voz a esta propaganda”, en referencia a las denuncias del gobierno cubano sobre el embargo.

Waltz también pidió la liberación de los presos políticos cubanos y mencionó por su nombre a varios encarcelados tras las protestas del 11 de julio de 2021, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo Pérez, Fernando Almenares Rivera, Duannis León Taboada, así como los hermanos Jorge Martín Perdomo y Nadir Martín Perdomo e instó a los países miembros de la ONU a respaldar “al pueblo cubano y no al régimen”.