Waltz a la ONU: "Apoyen al pueblo cubano y no al régimen que ha destruido ese país" (VIDEO)

En su intervención durante el debate de hoy en la Asamblea General de la ONU, el embajador estadounidense Mike Waltz rechazó enfáticamente que existiera un bloqueo o cerco energético por parte de su país contra Cuba, calificándolo de “invento” y argumentando que las dificultades de la isla se deben exclusivamente al fracaso del sistema político y económico cubano. Waltz denunció que el “verdadero bloqueo” es el que impone el régimen a su propia población. A continuación reproducimos íntegramente su intervención.

Señor Presidente, gracias.

Señor Presidente, hoy se habla mucho de un embargo. Y, en efecto, existe uno. Lo tenemos todos ante nuestros ojos. Es el embargo que el régimen cubano impone despiadadamente a su propio pueblo, década tras década tras década.

Al reunirnos hoy —una vez más—, lamentablemente, Cuba se encuentra sumida nuevamente en la oscuridad. Otro apagón azota la isla. Los apagones han afectado a la isla durante muchísimos años. Colegas, esto, por desgracia, no es nada nuevo. Las familias se preguntan una vez más si sus alimentos se echarán a perder, si los hospitales tendrán electricidad, si tendrán suficiente carga en sus teléfonos para llamar a sus seres queridos.

Pero, de alguna manera —y convenientemente—, parece haber siempre suficiente energía para el régimen, para la dictadura cubana. Hay suficiente energía en este preciso momento para las residencias de la familia Castro. Ellos tienen electricidad. Hay suficiente energía para las oficinas del régimen; incluso, al parecer, la suficiente para redactar las declaraciones de hoy culpando una vez más a Estados Unidos —año tras año— de la crisis que ellos mismos han creado.

Habrá —se lo aseguro— suficiente energía para la maquinaria de propaganda cubana: para recortar, publicar y traducir las mentiras que difunden en este foro y por todo el mundo.

Hoy comparezco aquí para instar al régimen cubano: cambien su rumbo, devuelvan la luz a su pueblo. Han escuchado el clamor de su propia gente. ¡Respondan a él! Respondan a ese clamor. El Che Guevara —uno de los héroes del régimen, también conocido como el carnicero de La Cabaña, quien, por cierto, perseguía a las personas homosexuales y las enviaba a campos de trabajo forzado— solía decir que los revolucionarios cubanos estaban «guiados por el amor» hacia su pueblo. ¿Dónde está ese amor? Yo no veo ese amor.

Hace cinco años —tal día como hoy, un 11 de julio de 2021—, miles de cubanos salieron a las calles y exigieron libertad.

(Ante la interrupción de la delegación cubana Waltz respondió) Puede seguir golpeando la mesa, amigo mío. Esto no es La Habana. Esto son los Estados Unidos de América. Esto son las Naciones Unidas. Y alzaremos la voz, nos haremos oír y no permitiremos que nos silencien como a su propio pueblo. Así que, sigan golpeando la mesa.

Señor Presidente, esto es lo que el régimen y sus representantes —tan groseros e inapropiados— no quieren que usted escuche: que hace cinco años —y este aniversario se acerca—, miles de sus ciudadanos llenaron las calles de Cuba para exigir su libertad. Pasaban hambre, estaban agotados, llevaban años sufriendo apagones y estaban hartos de un régimen que acumula miles de millones mientras su pueblo muere de hambre.

Durante 67 años, el régimen cubano se ha enriquecido a sí mismo y a sus élites gobernantes, mientras maltrataba a su pueblo, asfixiaba la empresa privada, criminalizaba la disidencia y se aferraba a un modelo económico comunista fracasado.

Colegas, el comunismo nunca ha funcionado, no funciona y no funcionará.

Y cuando el pueblo cubano exigió algo mejor, algo distinto, exigió tener voz, el régimen pudo haber optado por escuchar, pero no lo hizo. En su lugar, decidió encarcelar a 800 de sus propios ciudadanos.

Quiero tomarme un momento para leer algunos de sus nombres. Deben conocer sus nombres. Deben ver sus rostros.

Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Saben cuál fue su delito? Está en una prisión de máxima seguridad. Su delito —según el propio régimen— es la "expresión artística". Su delito es ser artista, señor Presidente.

Fernando Almenares Rivera. ¿Su delito? Es músico y compone canciones que no le gustan al régimen, canciones que reclaman libertad.

Maykel Castillo Pérez. Otro músico en una prisión de máxima seguridad. ¿Qué hizo? También compuso canciones de rap que no son del agrado del régimen.

Este joven, este joven extraordinario, Duannis León Taboada, es un joven poeta. Es poeta. Escribe poesía, colegas. Cumple una condena de 14 años en una prisión de máxima seguridad. Y estos dos hermanos: Jorge Martín y Nadir Martín Perdomo.

La ONU —todos ustedes— ha condenado su encarcelamiento y ha exigido su liberación. Miren sus rostros mientras pronuncian sus discursos hoy. Recuérdenlos. Porque están en prisión por haberse atrevido a luchar por la libertad. Colegas, ellos no están armados. No son violentos. Llevan flores, escriben poemas y componen música. Y por eso, el régimen los golpea, los detiene e intenta quebrantarlos.

Estos son los nombres que la delegación que aquí golpea la mesa no quiere que ustedes escuchen. No quieren que esta Asamblea los oiga. No les gusta la libertad de expresión. No toleran la disidencia.

Y, en cambio, año tras año, se escudan tras ese mito llamado "bloqueo".

Pero hablemos de ese supuesto bloqueo.

Les pregunto —y miro a algunas de las delegaciones presentes—: si existe un embargo, un bloqueo o como quieran llamarlo, ¿cómo es que llegó al país ayuda humanitaria procedente de Belice, Canadá, Chile, China, Colombia, la Unión Europea, México, España, Rusia, Uruguay y la propia ONU en los últimos meses?

Muchos de ustedes han mencionado un enorme petrolero ruso con 750.000 barriles de crudo que acaba de llegar a la isla. Hay un envío de ayuda humanitaria prevista en nuestra legislación para la ayuda humanitaria.

No existe ningún cerco de buques de guerra de la Marina —buques de guerra de la Marina de los EE. UU.— rodeando esta isla para bloquear el comercio o la entrada de ayuda humanitaria a Cuba. Es falso. Es mentira. Punto.

Si existe un embargo, ¿por qué Estados Unidos —soy nativo de Florida y he visto los barcos salir de nuestros puertos— envía a Cuba mercancías por valor de quinientos millones de dólares al año? ¿Por qué EE. UU. proporciona más de cien millones de dólares en ayuda? He oído hablar de otros países que ofrecen ayuda hoy en día —repartida a lo largo de una década— por valor de unos pocos millones de dólares. Cien millones de dólares solo en ayuda este año, colaborando además con el Vaticano y la Iglesia Católica para hacer llegar alimentos y medicinas a los necesitados. Ayuda que también proporcionamos —ayuda adicional— tras el huracán más reciente.

Y les pregunto —vuelvo a la cuestión fundamental—: si no hay alimentos ni combustible para los hospitales, ¿cómo es que hay combustible para el avión privado de la familia Castro?

¿Cómo se paga el presidente Díaz-Canel —pueden buscarlo en internet— su corbata Hermès? ¿Cómo paga su reloj Rolex y la pluma Montblanc con la que escribe?

¿Cómo paga la familia Castro sus diecisiete casas, su isla privada y sus lujosos viajes a Madrid, Moscú y la Costa del Sol?

(Ante otra interrupción, Waltz respondió) Gracias, señor presidente. Y debo añadir, a modo de comentario, que la verdad duele. Y la verdad no es una falta de respeto. Lamento que no quieran escucharla, delegación de Cuba. Pero aquí está la parte, colegas, que realmente no van a querer oír.

Se trata de una organización llamada GAESA. Es el conglomerado secreto del ejército cubano que gestiona cerca de la mitad de la economía de Cuba. Cuenta con un fondo fiduciario de 18.000 millones de dólares. Espero que todos se pregunten —especialmente aquellos que contribuyen— adónde va todo ese dinero. ¿Dónde está todo ese dinero, esos 18.000 millones de dólares, que maneja GAESA? Por si no lo sabían, no destina ni un centavo de esas ganancias al pueblo cubano. También deberíamos hablar sobre el tráfico de esclavitud moderna de Cuba. Sí. El régimen cubano envía médicos y enfermeros a todo el mundo y a toda la región. Pero aquí está lo que no les cuentan. Y golpean las mesas para que ustedes no lo oigan: el régimen se queda con sus salarios; ellos no cobran. El régimen se apropia de los sueldos, los obliga a trabajar gratis y amenaza a sus familias si desobedecen.

Y hacen lo mismo con los mercenarios. Colegas europeos, por favor, escuchen esto: miles de hombres cubanos están siendo obligados a luchar en Ucrania. ¿Y saben adónde van sus salarios? A los bolsillos de la familia Castro. Van a parar al régimen.

Por eso, me pregunto cómo pueden estar aquí, manteniendo la postura que han adoptado sobre Ucrania, y no condenar al régimen cubano por enviar mercenarios allí.

No es de extrañar, tras lo que he expuesto hoy, que casi dos millones de cubanos hayan arriesgado sus vidas y huido. ¿Y adónde huyeron? A menudo van a Estados Unidos. Hoy contamos con tres millones de cubanoestadounidenses que prosperan con orgullo como emprendedores, empresarios, abogados, médicos y miembros activos de sus comunidades; incluso nuestro propio Secretario de Estado, Marco Rubio, un cubanoestadounidense que ha ascendido en nuestra sociedad para representar a Estados Unidos en el escenario mundial.

En cambio, los cristianos cubanos son perseguidos, los disidentes son enviados a campos de trabajo forzado, los afrocubanos son objeto de redadas y cualquiera que alce la voz paga el precio más alto.

Así que debemos preguntarnos: ¿por qué Cuba sigue insistiendo en este debate y acudiendo a este micrófono?

La respuesta es sencilla: porque culpar a Estados Unidos es el único plan económico que le queda a La Habana.

Y cuando intenten blanquear sus crímenes —una vez más, por segunda vez en una misma sesión y a un costo de 28.000 dólares por hora—, no se dejen engañar. No presten su voz a esta propaganda.

No existe ningún bloqueo estadounidense. El único embargo que sufre Cuba es la guillotina que el régimen mantiene sobre las cabezas de su pueblo.

Y cuando el régimen cubano siga alimentando a su pueblo y al mundo con estas mentiras, harían bien en recordar las propias palabras de Fidel Castro. Él dijo: «Engañar al pueblo y crear falsas esperanzas siempre acarrea las peores consecuencias». Pues bien, el pueblo cubano sufre esas consecuencias año tras año.

¿Y cuáles son esas consecuencias? Años de apagones, una población que detesta a su gobierno, estantes vacíos, hospitales en ruinas y millones de cubanos que han huido de la isla que aman.

Les pregunto de nuevo: hemos escuchado al ministro de Asuntos Exteriores de Cuba describir a Estados Unidos como racista y opresor. ¿Por qué tantas personas intentan venir a este país? ¿Por qué tantas personas huyen de su propio país?

El mundo no debería ayudar al régimen cubano a ocultar su incompetencia, su malicia, su corrupción y su codicia. Deberíamos ayudar al pueblo cubano a liberarse y a alcanzar las libertades con las que ha soñado durante tanto tiempo.

Yo apoyo al pueblo cubano. El presidente Trump apoya al pueblo cubano. El secretario de Estado Marco Rubio, orgulloso cubano-estadounidense, apoya al pueblo cubano. Exigimos al régimen que libere a estos presos políticos para permitir una verdadera libertad económica y otorgar al pueblo cubano los derechos que este organismo dice defender.

Apoyen al pueblo cubano. No apoyen al régimen que ha destruido ese país. No pueden hacer ambas cosas. Ahora es el momento de elegir.

Gracias, señor presidente.