"Fue difícil celebrar" la libertad, dice Hammer sobre festejo del 4 de julio en Cuba

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Las notas del himno nacional de Estados Unidos abrieron la recepción oficial organizada en La Habana por el jefe de misión estadounidense en Cuba, Mike Hammer, con motivo de los 250 años de la independencia del país norteamericano. Minutos después, también resonó el himno cubano en una ceremonia donde la palabra libertad estuvo presente de principio a fin.

Pero el evento estuvo marcado tanto por quienes asistieron como por quienes no pudieron hacerlo.

Durante su intervención, Hammer dedicó buena parte de su discurso a los opositores, periodistas independientes y activistas que fueron víctimas de acciones represivas para impedir su presencia en la celebración.

"Demasiados no han podido estar aquí. El régimen les ha amenazado, detenido e incluso encarcelado, porque no tolera que nadie piense diferente", expresó el diplomático.

Un día después de la ceremonia, Hammer reiteró ese mensaje en un audio enviado a Martí Noticias, donde calificó el evento como un éxito pese a las acciones emprendidas, por las autoridades cubanas para impedir la asistencia de numerosos invitados.

"El evento salió espectacular a pesar de que el régimen intentó que nuestros invitados cubanos no pudieran venir. Interrogaron durante más de diez horas a Anna Sofía Benítez, citaron a integrantes de Fuera de la Caja y al periodista independiente Henry Constantín, mientras que a muchos otros los amenazaron. Fue difícil celebrar una libertad que disfrutamos como ciudadanos estadounidenses, pero que hoy no existe en Cuba", afirmó.

La libertad también estuvo presente en quienes no pudieron asistir

Aunque varios invitados fueron impedidos de llegar a la residencia oficial, su participación quedó reflejada en un audiovisual preparado especialmente para la ocasión.

El video reunió testimonios de cubanos dentro y fuera de la isla sobre el significado de la libertad. También incluyó un mensaje del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, así como saludos grabados por jóvenes opositores que anticipaban que serían retenidos antes del evento.

Entre ellos figuraban integrantes del movimiento Fuera de la Caja y la activista Anna Sofía Benítez, quien permaneció bajo interrogatorio durante más de diez horas mientras se desarrollaba la recepción.

En uno de los mensajes proyectados, los jóvenes opositores expresaron:

"Si estás viendo este video es porque, por alguna razón ajena a nuestra voluntad, no pudimos llegar a esta celebración. Felicitamos a todos los estadounidenses por sus 250 años de historia. Que el compromiso con la libertad siga siendo una luz de esperanza para el mundo".

Denuncias de detenciones y presuntas agresiones

La opositora Belkis Cantillo compartió con Martí Noticias imágenes de la recepción y denunció que numerosos opositores fueron impedidos de asistir debido a operativos de vigilancia y restricciones impuestas por la Seguridad del Estado.

Otra de las denuncias más graves fue realizada por el expreso político Mario Alberto Hernández, quien aseguró haber sido detenido antes del evento.

Según relató, agentes de la Seguridad del Estado lo trasladaron a un sitio apartado, lo despojaron de su ropa para tomarle fotografías y posteriormente lo agredieron físicamente.

"La Seguridad del Estado me fue para arriba, me dio unos piñazos y también me golpearon en la cabeza con una tabla de un asiento", denunció Hernández.

Un cierre con el legado de Oswaldo Payá

La ceremonia concluyó con un mensaje cargado de simbolismo.

Antes de finalizar la recepción, Mike Hammer recordó una de las frases más conocidas del fallecido líder opositor cubano Oswaldo Payá: "La noche no será eterna."

Las palabras sirvieron como cierre de una celebración que trascendió el aniversario de la independencia estadounidense para convertirse en un espacio de respaldo a quienes defienden las libertades fundamentales en Cuba.

La recepción por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos reunió a miembros de la sociedad civil cubana, activistas, periodistas independientes, representantes religiosos y diplomáticos.

Sin embargo, diversas organizaciones y opositores denunciaron que numerosos invitados fueron vigilados, amenazados, detenidos o sometidos a interrogatorios para impedir su participación en el evento.

Entre himnos nacionales y mensajes de esperanza, la celebración terminó convirtiéndose en mucho más que una conmemoración histórica. Para muchos de los asistentes, fue también una reivindicación pública del derecho de los cubanos a expresar sus ideas y vivir en libertad.