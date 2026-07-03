Millones de cubanos sin electricidad funcionario alerta sobre afectación "muy elevada" tras salida de Guiteras

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Millones de personas en Cuba sufrirán en las próximas horas cortes masivos del servicio eléctrico, donde los apagones impactarán hogares, comercios y servicios esenciales, según pronostica la estatal Unión Eléctrica (UNE).

La grave situación del sistema electroenergético cubano se agravó nuevamente este viernes, cuando la afectación por déficit de generación alcanzará los 2.250 MW durante el horario pico nocturno, lo que representa un impacto severo en la mayoría de las provincias del país.

En la mañana salieron del servicio la termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, y la unidad 1 de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, lo que ya generó una afectación estimada de 1.700 MW al mediodía.

Con déficits de esta magnitud, se estima que entre el 60% y el 70% de la población cubana quede simultáneamente sin servicio eléctrico durante los horarios de mayor demanda.

El ingeniero Lázaro Guerra Hernández, director de Electricidad en el Ministerio de Energía y Minas, alertó que la afectación será muy elevada.

El sistema eléctrico cubano ha registrado déficits superiores a los 2.000 MW en varias ocasiones durante 2026, superando récords anteriores y dejando a millones de personas sin electricidad durante largos periodos.