Manifestantes apedrean estación policial en La Habana y protestan frente a oficinas del PCC

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Residentes de los municipios de La Lisa y San Miguel del Padrón se manifestaron en la noche del viernes debido a los extensos apagones eléctricos, mientras que en varias zonas de La Habana se reportan hogares que acumulan más de 20 días sin servicio de agua potable.

En San Miguel del Padrón, los vecinos de La Loma de Los Zapotes se concentraron en las inmediaciones del gobierno municipal el viernes por la noche. Un video difundido en redes sociales registró a los manifestantes coreando el Himno Nacional.

El activista Kessel Rodríguez, residente en San Miguel del Padrón, declaró en entrevista con Martí Noticias: “Sí, aquí la protesta es frecuente, cada vez que hay una situación siempre apagones, siempre ha habido situaciones esas de protesta. Desde antes de ayer estuvimos todo el día completo sin corriente hasta ahora por la mañana que la volvieron a poner”.

Por otra parte, en el municipio de La Lisa, los habitantes salieron a las calles el viernes en la noche y se dirigieron a la sede del partido municipal, según informó la activista local Lucinda González:

“Tres días en apagón y nos la pusieron a la 1 de la mañana. Sí, hubo mucho toque de caldero, hasta inclusive mi barriada fue al partido”.

Rosa Rodríguez dijo que en ese mismo municipio, en el barrio de San Agustín, apedrearon la estación de policía.

Asimismo, la falta de servicios básicos afecta al reparto residencial Capri, ubicado en el municipio Arroyo Naranjo, donde los vecinos suman más de 20 días sin suministro de agua potable.

Griselia, residente de la zona, afirmó que llevan más de 20 días sin agua y "hay gente que llevan más días", dijo.

En el mismo municipio, en la localidad de La Guinera, los habitantes pasaron más de 30 horas consecutivas sin servicio eléctrico este viernes. Esperanza Álvarez, residente del lugar, detalló que al restablecerse el suministro se produjeron fallas técnicas:

“Nosotros nunca tenemos corriente, nos ponen una hora. Ya no aguantamos más. Cuando pusieron la corriente, explotó un transformador y cuando arreglaron ese transformador, que pusieron la corriente otra vez, explotó otro transformador”, dijo Alvarez.

Para este sábado, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) pronostica que solo se podrá cubrir cerca del 32% de la demanda de electricidad del país durante la hora de mayor consumo.

Esto representa un déficit del 68% de la energía, por lo que se estima que más de dos terceras partes de la población no tendrán servicio eléctrico en ese horario.