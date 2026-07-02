Apagones y crisis general impulsan récord histórico de protestas en Cuba

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La crisis económica, los prolongados apagones y el deterioro de las condiciones de vida llevaron a Cuba a registrar en junio el mayor número de protestas callejeras documentadas por el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) desde que comenzó a elaborar sus informes.

El reporte, divulgado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, contabilizó 107 manifestaciones presenciales en todo el país, casi el doble del récord anterior alcanzado en marzo de este año.

El director de proyectos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Rolando Cartaya, aseguró a Martí Noticias que el descontento ciudadano alcanzó niveles sin precedentes durante el sexto mes del año.

"Junio fue el escenario de una cifra sin precedentes de protestas presenciales en las calles de Cuba, con 107, casi el doble de un récord anterior alcanzado en marzo de 54, airados por apagones de 24 a 48 horas en La Habana y hasta el doble en algunas provincias", afirmó.

El informe del OCC registró además 1.220 protestas, denuncias y expresiones críticas espontáneas, una cifra que supera en un 38,2 % la reportada en junio de 2025. De ellas, 679 estuvieron relacionadas con derechos económicos y sociales y 541 con derechos civiles y políticos, reflejando una crisis que afecta prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana.

La Habana volvió a concentrar el mayor foco de inconformidad popular, con 554 denuncias y protestas y 82 de las 107 manifestaciones presenciales registradas durante el mes. Santiago de Cuba ocupó el segundo lugar con 105 incidentes y 18 protestas callejeras.

"Los cubanos no dejaron ninguna hoja al calendario 2026 sin cacerolazo. Hubo jornadas en las que el sonido de esta acalorada 'steel band' se escuchó de barrio en barrio y de municipio en municipio", explicó Cartaya.

El informe describe una escalada en la intensidad de algunas manifestaciones. En San Agustín, en el municipio habanero de La Lisa, vecinos apedrearon una estación de la Policía, mientras que en Maffo, en Contramaestre, Santiago de Cuba, fue incendiada la casa museo de Orlando "Olo" Pantoja, uno de los guerrilleros que combatió junto a Ernesto Che Guevara en Bolivia.

Para Cartaya, estos episodios reflejan el creciente nivel de frustración de la población, pese al fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad.

"Estos desafíos ocurrieron en un contexto de fuerte militarización que escaló a un nuevo nivel intimidatorio cuando salieron con armas largas a patrullar las calles los Boinas Negras del Ministerio del Interior", señaló.

El OCC sostiene que la respuesta de las autoridades fue inmediata. Durante junio documentó 135 actos represivos y, de acuerdo con datos recopilados junto a Cubalex, al menos 38 personas fueron detenidas por participar en las protestas. La organización logró identificar con nombres y apellidos a 15 de esos arrestados.

Cartaya denunció además nuevas formas de vigilancia empleadas para identificar a quienes participan en las manifestaciones.

"Muchos fueron identificados mediante esta nueva modalidad de enviar a delatores a grabar a los participantes para después entregárselos a la policía política y al día siguiente irlos a buscar", afirmó.

El informe también refleja que la inconformidad social trasciende los apagones. La categoría de Servicios Públicos encabezó las denuncias con 227 reportes relacionados principalmente con la falta de electricidad, aunque también por la escasez de agua potable, gas licuado, transporte, internet y servicios bancarios. Le siguieron las denuncias por alimentación, inflación y agricultura, con 146 registros, y la inseguridad ciudadana, con 142.

En materia de seguridad, el OCC documentó 27 muertes vinculadas a la violencia social y de género, entre ellas 11 feminicidios, además de 44 delitos de robo, asaltos y estafas. El informe también alerta sobre el incremento de robos violentos a propietarios de vehículos eléctricos y hechos delictivos contra instalaciones estatales, incluyendo un banco en La Habana, una oficina de correos en Pinar del Río y el robo de combustible a un tren de pasajeros que dejó varadas a unas 300 personas.

"Otro nuevo elemento para preocuparse fue la proliferación de pandillas juveniles aparentemente inspiradas en las maras centroamericanas", advirtió Cartaya.

El documento dedica además apartados al deterioro del sistema de salud, el déficit habitacional, la escasez de alimentos y medicamentos, el incremento del trabajo infantil, la crisis de salud mental y el aumento del consumo de drogas, fenómenos que, según el Observatorio Cubano de Conflictos, evidencian el agravamiento de la crisis humanitaria y social que enfrenta Cuba.