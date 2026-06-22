Otro niño preso: Ferrer denuncia la detención de adolescente tras protesta en Santiago de Cuba

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El régimen cubano continúa su nueva ola de arrestos de pobladores que participaron en una reciente protesta en Santiago de Cuba en medio de los largos apagones en la isla, denunció en sus redes sociales el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.

Según dijo, entre los detenidos está Cristian Fernández Sarmientos, adolescente de 15 años, quien lleva cuatro días preso en el centro de detenciones de Versailles.

En su publicación, el expreso político cubano informó que igualmente en Santiago de Cuba están detenidos por estas protestas Adrián Planché Hierrezuelo, Yodelkis Jay Ramírez y Alexander Castañeda Alarcón, quien labora como Técnico en Rayos X del Infantil Sur, más conocido como La Colonia.

“Me dicen que las detenciones continúan y que la policía política y la PNR siguen buscando a los sospechosos por estas protestas contra los apagones, contra la opresión y la miseria”, afirmó.

“También me informan que hay más detenidos, sobre lo que, hasta el momento, los familiares no han querido brindar información por temor a represalias”, aseguró Ferrer.

El miércoles 17 de junio pobladores de varios repartos en Santiago de Cuba salieron a la calle en la noche a protagonizar cacerolazos. Un residente de la ciudad, identificado como Eglis, reportó a Martí Noticias que los vecinos se manifestaron en la calle de la zona del bloque Micro 7 donde solo reciben unas dos horas diarias de electricidad.

Altamira fue uno de los repartos de Santiago de Cuba donde se produjeron esos cacerolazos, según usuarios en redes sociales que informaron de un despliegue de fuerzas militares en la zona. Esos reportes ciudadanos hablaron además de protestas en las calles Enramada y calle Blanca, en Veguita de Galo, y en los repartos Mármol, Antonio Maceo y Chicharrones.

Los largos cortes de electricidad en Cuba aumentan cada vez más el descontento social de los cubanos. Para este lunes, el pronóstico de la estatal Unión Eléctrica (UNE) es que a la hora de mayor consumo, la tarde-noche, un 61 % de toda la isla estará a la misma vez en apagón.