Activista cubano se declara en huelga de hambre para exigir libertad de 18 presos políticos

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El opositor Guillermo del Sol se declaró en huelga de hambre, en su vivienda, para reclamar la libertad de 18 presos políticos, la mayoría residentes de la provincia Villa Clara.

“Decidí tomar la única vía posible de reclamar en este país. Estoy pidiendo la libertad de dieciocho presos políticos. Son dieciocho presos que escogimos, prácticamente mis vecinos, y que muchos pertenecen a la plataforma que yo represento, Cuba Decide”, dijo a Martí Noticias.

“Porque, uno tiene que ser realista y objetivo. Yo quisiera pedir por todos, pero en este momento yo no puedo pedir por más de mil doscientos presos políticos y más de casi mil encarcelados que hay del último mes por los toques de cazuela”.

Cuba mantiene más de 1,200 presos políticos, una estadística documentada por organizaciones como Prisoners Defenders. A este grupo se pueden añadir los numerosos ciudadanos encarcelados recientemente por manifestarse pacíficamente en las calles y protagonizar cacerolazos para exigir el restablecimiento de los servicios básicos y mejores condiciones de vida.

Del Sol inició su protesta tras ser acusado de robar una motorina de la que tiene todos los documentos en regla. Por esa razón fue arrestado por varias horas.

“Me acusan de robarme la motorina que yo le compré a mi hijo hace dos años. Me acusan de habérsela robado a otra persona. El lunes presentamos todas las pruebas, los documentos de compra, incluso hasta el documento de embarque de aduana y aun así sigue retenida la motorina y siguen las amenazas sobre mí. Las personas que usan para acusarme, no han presentado pruebas de que en realidad hayan tenido una motorina”, señaló.

También a inicios de este año, del Sol fue acusado de vandalizar un memorial dedicado a Fidel Castro en Santa Clara.