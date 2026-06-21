Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Titulares

Activista cubano se declara en huelga de hambre para exigir libertad de 18 presos políticos

El opositor cubano Guillermo del Sol.
El opositor cubano Guillermo del Sol.

Sumario

  • El activista Guillermo del Sol ha iniciado una huelga de hambre en su hogar, exigiendo la liberación de 18 presos políticos, en su mayoría de Villa Clara.
  • La protesta se produce tras nuevas acusaciones de las autoridades en su contra, que Del Sol considera infundadas.
Getting your Trinity Audio player ready...

El opositor Guillermo del Sol se declaró en huelga de hambre, en su vivienda, para reclamar la libertad de 18 presos políticos, la mayoría residentes de la provincia Villa Clara.

“Decidí tomar la única vía posible de reclamar en este país. Estoy pidiendo la libertad de dieciocho presos políticos. Son dieciocho presos que escogimos, prácticamente mis vecinos, y que muchos pertenecen a la plataforma que yo represento, Cuba Decide”, dijo a Martí Noticias.

“Porque, uno tiene que ser realista y objetivo. Yo quisiera pedir por todos, pero en este momento yo no puedo pedir por más de mil doscientos presos políticos y más de casi mil encarcelados que hay del último mes por los toques de cazuela”.

Cuba mantiene más de 1,200 presos políticos, una estadística documentada por organizaciones como Prisoners Defenders. A este grupo se pueden añadir los numerosos ciudadanos encarcelados recientemente por manifestarse pacíficamente en las calles y protagonizar cacerolazos para exigir el restablecimiento de los servicios básicos y mejores condiciones de vida.

Del Sol inició su protesta tras ser acusado de robar una motorina de la que tiene todos los documentos en regla. Por esa razón fue arrestado por varias horas.

“Me acusan de robarme la motorina que yo le compré a mi hijo hace dos años. Me acusan de habérsela robado a otra persona. El lunes presentamos todas las pruebas, los documentos de compra, incluso hasta el documento de embarque de aduana y aun así sigue retenida la motorina y siguen las amenazas sobre mí. Las personas que usan para acusarme, no han presentado pruebas de que en realidad hayan tenido una motorina”, señaló.

También a inicios de este año, del Sol fue acusado de vandalizar un memorial dedicado a Fidel Castro en Santa Clara.

  • 16x9 Image

    Yolanda Huerga

    Yolanda Huerga nació en Bayamo, Granma, Cuba. Se graduó en Filología y Lingüística en la Universidad de Oriente en 1989. Durante casi 20 años trabajó en el sistema de bibliotecas públicas de la isla. En 2003, fundó junto a otras mujeres el movimiento Damas de Blanco, organización que recibió en 2005 el Premio a la Libertad de Conciencia Andrei Sakharov del Parlamento Europeo. En 2005 viajó a Estados Unidos junto su hijo y su esposo, el poeta y periodista Manuel Vázquez Portal, condenado a 18 años durante la Primavera Negra de Cuba. Desde 2008 trabaja en Miami, en la Oficina de Transmisiones a Cuba, como periodista de Radio Martí. Recibió en 2021 el Premio Burke a la Excelencia Periodística que otorga la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales.

This item is part of

Relacionados

Foro

XS
SM
MD
LG