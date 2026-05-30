Periodista Guillermo del Sol amenazado con un proceso judicial

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El periodista independiente Guillermo del Sol Pérez podría ser detenido en cualquier momento, según le advirtieron las autoridades policiales cubanas durante una citación. Del Sol es acusado de haber vandalizado, a inicios de este año, un memorial dedicado a Fidel Castro en Santa Clara.

“Me informaron de que hay testigos de que yo había vandalizado el memorial que está en la Carretera Central, banda Esperanza”, declaró el activista en exclusiva con Martí Noticias.

El comunicador, invitado habitual en muchos programas de Radio Martí, informó que las autoridades le anunciaron la apertura de un proceso legal en su contra, por lo que le recomendaron contratar un abogado, ante la posibilidad de que sea arrestado en los próximos días.

Del Sol le respondió a las autoridades de forma tajante: “Ustedes me trajeron aquí porque soy antirevolucionario, por nada más. Me acusan de algo para minimizar mi trabajo y mi actuar como activista de derechos humanos. Pueden hacer lo que quieran. Lo que no van a lograr es intimidarme, ni reducir mi activismo, ni mi deseo de libertad para Cuba”.

El activista, que además es el director de la agencia Santa Clara Visión, le contó a Martí Noticias que le aclaró a los policías: “No tengo necesidad de echar chapapote a un cuadro de Fidel (Castro) cuando en la Plaza de la Revolución le grité asesino personalmente”.

En 2019, Guillermo del Sol se convirtió en símbolo de la resistencia opositora tras protagonizar una huelga de hambre de 55 días para denunciar la política de “regulados”, con la que el régimen impide salir del país a opositores y periodistas independientes.