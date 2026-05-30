Dónde, cuándo y quiénes ... fiscal federal revela detalles del proceso contra Raúl Castro

Getting your Trinity Audio player ready...

“Raúl Castro es fugitivo”, sentenció la fiscal cubanoamericana Yara Klukas, quien ha ofrecido detalles reveladores del proceso contra el nonagenario general cubano por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.

En una entrevista exclusiva con Gloria Ordaz del canal Telemundo 51, la fiscal federal Yara Klukas, segunda al mando de la fiscalía en el sur de Florida, dejó las coordenadas de dónde y cuándo sería juzgado el exgobernante cubano y qué personas han sido claves en este proceso judicial.

“Estamos esperando a Raúl Castro. Esto no fue un show. Va a tener su día en la corte ante un jurado del sur de la Florida”, afirmó Klukas.

“Raúl Castro es fugitivo porque no se ha presentado en la corte. Desde el miércoles pasado hay una orden de arresto contra él y los otros pilotos y, a la fecha, no ha aparecido”.

La fiscal aseguró en la entrevista que el gobierno estadounidense ya "activó procesos paralelos para intentar lograr su comparecencia en territorio estadounidense".

“Lo estamos esperando. Él está requerido aquí en el sur de la Florida y, si no lo sabía, ya lo sabe a través de esta entrevista”, afirmó.

La acusación federal presentada en el Distrito Sur de Florida incluye a Raúl Modesto Castro Ruz, ex gobernante cubano y ex ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, considerado el autor intelectual; Lorenzo Alberto Pérez Pérez, piloto del MiG-29 señalado como quien derribó las dos avionetas; y los también pilotos de la Fuerza Aérea Cubana Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González Pardo Rodríguez, quien actualmente se encuentra bajo custodia en Estados Unidos.

Una pieza clave

Klukas, nacida en Cuba y emigrada a Estados Unidos con solo seis años, dijo que el arresto de González-Pardo Rodríguez fue una pieza crucial para el encausamiento contra Castro, formalizado el pasado 20 de mayo por el Fiscal General interino de los Estados Unidos.

“Cuando logramos tener un piloto de este lado, ahí se empezaron las investigaciones nuevas y eso abrió camino”, aseguró.

La fiscal federal adelantó que el cubano sentenciado el miércoles de esta semana a siete meses de prisión en una corte federal de Jacksonville por un caso migratorio será trasladado a Miami en las próximas semanas para enfrentar el nuevo proceso judicial en el que está Castro.

“Ahora lo trasladan a Miami a enfrentarse con este juicio. El juicio ya empieza”, dijo.

En total, la acusación contiene siete cargos principales: un cargo de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses que aplica a los seis acusados, dos cargos de destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato, uno por cada una de las víctimas: Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre.

Las acusaciones se basan en evidencias como grabaciones, testimonios y documentos de inteligencia que vinculan directamente a los encausados con la orden de derribar las avionetas civiles desarmadas que volaban en aguas internacionales.

Klukas comentó a Telemundo 51 que el caso fue presentado ante un gran jurado federal compuesto por ciudadanos del sur de la Florida que revisaron las evidencias y aprobaron los cargos.

“Este caso no lo fabricamos nosotros. No lo inventé yo, no lo inventó el fiscal federal Jason”, agregó.

La cubanoamericana explicó que la llegada del fiscal federal Jason Reding Quiñones y la administración Trump convirtieron las investigaciones sobre Cuba en prioridad.



“Cuando Jason entra en esta posición, pregunta: ‘Tráiganme todos los casos relacionados con Cuba’. Y, para nuestra sorpresa, no había muchos casos”, relató.





Klukas respaldó las declaraciones del fiscal general interino Todd Blanche y subrayó que EE.UU. tiene “muchas avenidas” para lograr la comparecencia de Castro, citando ejemplos como la captura de Nicolás Maduro y el caso de Alex Saab.

“Esto no es una acusación de papel solamente”, insistió Klukas. “Todos los días presentamos cargos contra personas que están en otras partes del mundo”, afirmó.