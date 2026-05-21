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El piloto militar cubano Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, cuya presencia en Estados Unidos con parole humanitario fue documentada por Martí Noticias en 2024, fue incluido esta semana en una acusación federal suplementaria del Departamento de Justicia por su presunto papel en la operación que culminó con el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996.

La imputación, revelada por el Departamento de Justicia, acusa al exgobernante cubano Raúl Castro y a otros cinco codemandados —entre ellos González-Pardo Rodríguez— por su presunta participación en el ataque del 24 de febrero de 1996, cuando dos aeronaves civiles desarmadas de Hermanos al Rescate fueron derribadas sobre aguas internacionales, causando la muerte de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.

La acusación incluye cargos de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato. El Departamento de Justicia precisó que González-Pardo Rodríguez, de 65 años, se encuentra bajo custodia en Estados Unidos a la espera de sentencia en el Distrito Medio de Florida por realizar declaraciones falsas en un documento migratorio.

Martí Noticias había puesto el caso bajo la lupa

El nuevo paso judicial confirma la relevancia de una investigación publicada por Martí Noticias el 17 de septiembre de 2024, en la que se reveló que González-Pardo Rodríguez había llegado a Estados Unidos el 19 de abril de ese año con un permiso de viaje emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza como parte del programa de parole humanitario.

Aquel reportaje documentó que González-Pardo Rodríguez fue miembro de la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria y exdirector de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. También recogió testimonios de pilotos y sobrevivientes del ataque de 1996 que lo señalaban como parte de la operación militar cubana contra las avionetas civiles.

El medio digital Periódico Cubano había reportado primero la llegada del piloto a Estados Unidos, pero Martí Noticias amplió la investigación con documentos, fuentes gubernamentales, testimonios de sobrevivientes y registros internos que mostraban que no era la primera vez que González-Pardo Rodríguez visitaba el país.

“Participó en la interceptación”

Uno de los testimonios clave fue el de Orestes Lorenzo, piloto cubano que escapó a Florida en 1991 y luego regresó a Cuba en una avioneta para rescatar a su familia. Lorenzo dijo entonces a Martí Noticias que era “innegable” que González-Pardo Rodríguez había participado en la interceptación de las avionetas de Hermanos al Rescate.

“Fue el MiG-29 que persiguió a [José] Basulto hasta al norte del paralelo 24. Lo sé porque me lo confirmó él recientemente”, declaró Lorenzo a Martí Noticias en aquella investigación.

José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate, iba en una tercera avioneta que logró escapar de la persecución aérea.

El Departamento de Justicia sostiene ahora que, el día del ataque, tres aeronaves de Hermanos al Rescate salieron desde el aeropuerto de Opa-locka hacia el sur de Florida en una misión humanitaria, y que dos de ellas fueron derribadas por aviones militares cubanos mientras volaban fuera del territorio cubano.

Sobrevivientes pidieron explicaciones

La investigación de Martí Noticias también recogió el testimonio de Arnaldo Iglesias, quien acompañaba a Basulto en la aeronave sobreviviente. Iglesias dijo sentirse “desilusionado” al conocer que el expiloto cubano había entrado a Estados Unidos.

“Me molesta la impunidad con la que están viniendo a este país. Es muy triste. Desde julio sé que está aquí y no pasa nada. Si es la persona que nos persiguió, es inaceptable”, declaró Iglesias.

También Silvia Iriondo, otra de las sobrevivientes de aquella operación, pidió explicaciones al entonces secretario de Estado Antony Blinken y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por la entrada del piloto cubano a Estados Unidos.

Iriondo dijo a Martí Noticias que González-Pardo Rodríguez volaba uno de los MiG enviados por el gobierno cubano tras el derribo de las avionetas y que la aeronave en la que ella viajaba se salvó porque los pilotos cubanos estaban tan cerca de Cayo Hueso que desde La Habana les ordenaron abortar la persecución.

Documentos internos y visitas previas a EEUU

Martí Noticias también obtuvo documentos internos del Departamento de Estado que mostraban que González-Pardo Rodríguez había intentado viajar antes a Estados Unidos y que en 2016 se recibió una petición para agilizarle una visa de turismo B2.

El documento describía al entonces director de la Terminal 2 del Aeropuerto de La Habana como un “contacto clave” de la Embajada de Estados Unidos para coordinar asuntos de aviación, seguridad y delegaciones VIP procedentes de EEUU.

Según el reportaje, González-Pardo Rodríguez también habría viajado a Estados Unidos en 2019 con visa de turismo para visitar a familiares en Jacksonville, aunque Martí Noticias no pudo confirmar de manera independiente esa visita.

El caso migratorio

De acuerdo con la investigación de Martí Noticias, González-Pardo Rodríguez fue miembro del Partido Comunista de Cuba y ya estaba retirado de su cargo en el aeropuerto de La Habana cuando, el 20 de febrero de 2023, un familiar le sirvió como patrocinador para solicitar el parole humanitario. Su patrocinador fue aprobado el 4 de abril de 2024 y el piloto viajó a Estados Unidos el 19 de abril.

En una breve comunicación con Martí Noticias, González-Pardo Rodríguez negó “la mayoría” de las cosas que se habían dicho sobre él, pero afirmó que aún no había decidido explicar públicamente los hechos por “algunas situaciones que pueden verse afectadas”. Después de esas declaraciones, desconectó su número telefónico y borró su información de WhatsApp.

Ahora, el Departamento de Justicia afirma que el expiloto cubano está bajo custodia en Estados Unidos a la espera de sentencia por un caso separado relacionado con declaraciones falsas en un documento migratorio.

Un caso que vuelve a la justicia tres décadas después

El ataque contra Hermanos al Rescate ocurrió el 24 de febrero de 1996. El régimen cubano sostuvo durante años que las avionetas habían ingresado en su espacio aéreo, pero una investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que fueron derribadas sobre aguas internacionales.

Tras el ataque, el entonces presidente Bill Clinton firmó la Ley Helms-Burton, que codificó el embargo comercial y financiero contra el régimen cubano. Dos años después, en 1998, el FBI desmanteló la llamada Red Avispa, integrada por espías cubanos infiltrados en organizaciones del exilio. Gerardo Hernández, jefe de la red, fue condenado por conspiración para cometer asesinato en relación con el caso de Hermanos al Rescate.

El Departamento de Justicia señaló que agentes de inteligencia cubanos infiltraron Hermanos al Rescate y transmitieron información sobre sus vuelos al gobierno cubano, datos que habrían sido utilizados por la cúpula militar para planificar la operación del 24 de febrero de 1996.