Exilio cubano respalda acusación de EEUU contra Raúl Castro desde la Brigada 2506

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Exiliados cubanos y dirigentes de organizaciones anticastristas se reunieron en la sede de la Brigada 2506, en el sur de Florida, para respaldar públicamente la acusación anunciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, un hecho en el que murieron cuatro pilotos civiles mientras realizaban misiones humanitarias sobre el estrecho de la Florida.

Durante el encuentro, los participantes calificaron la decisión como un hecho histórico dentro de la larga exigencia de justicia impulsada por familiares de las víctimas y organizaciones del exilio cubano.

Luis González Vega, presidente de Municipios de Cuba en el Exilio, afirmó que la acción judicial representa una herramienta de presión contra el régimen cubano y una señal política de Washington.

“Yo creo que es una ficha que tiene Estados Unidos ahora para Cuba, lo que es mover la justicia en contra de ese malvado Raúl Castro que dio la orden del asesinato de los cuatro jóvenes de Hermanos al Rescate”, expresó González Vega a Martí Noticias.

El dirigente también sostuvo que el caso no solo revive uno de los episodios más sensibles en la historia reciente de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, sino que además coloca nuevamente en el debate internacional las denuncias sobre violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen cubano durante décadas.

Benjamin De Yurre, activista y presidente de la iniciativa Teaching Anticommunism in America afirmó que la acusación contra Raúl Castro representa “un reclamo de justicia que el exilio ha esperado durante décadas” y sostuvo que el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate “marcó profundamente a la comunidad cubana dentro y fuera de la isla”.

Fernández agregó que la decisión del Departamento de Justicia “envía un mensaje claro de que estos hechos no deben quedar impunes”.

Fernando Caula, presidente del Partido Cubano Pueblo Ortodoxo, aseguró que la acusación debería ampliarse hacia otros integrantes del aparato gubernamental cubano vinculados a estructuras represivas y de poder en la isla.

“No solamente de Raúl Castro, hay muchos nombres en el gobierno de esta narco república terrorista que nos lleva más de 67 años ya y todos los cubanos en el exilio añorando que nuestra patria sea libre”, declaró Caula.

Los asistentes insistieron en que la acusación anunciada por las autoridades estadounidenses es vista por el exilio como un precedente importante para futuras acciones judiciales relacionadas con responsabilidades del gobierno cubano en casos de represión política, muertes y persecución contra opositores.