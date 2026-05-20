Lo próximo es la orden de detención de Castro

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El Fiscal General en funciones de Estados Unidos, Todd Blanche, en la rueda de prensa de hoy, 20 de mayo de 2026, explicó que el siguiente paso inmediato será la emisión de una orden de arresto contra Raúl Castro.

Entre los cargos presentados hoy contra el nonagenario general cubano se incluyen conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y múltiples cargos de asesinato con premeditación, todos relacionados con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

El funcionario dejó claro que esta no es una acción simbólica y que el gobierno estadounidense tiene la expectativa real de que el general de 94 años rinda cuentas en una corte federal en Miami.

"Presentamos acusaciones formales contra individuos que se encuentran fuera de este país constantemente, y existen todo tipo de vías diferentes para lograr traerlos hasta aquí. La razón por la que acusamos formalmente a alguien es porque queremos que comparezca aquí para enfrentar a la justicia ante un jurado", dijo Blanche.

"La forma en que procedemos para lograrlo depende, obviamente, de las circunstancias específicas de cada caso, y no voy a entrar en más detalles al respecto; no obstante, tenemos la expectativa —no se trata de una acusación meramente simbólica—; esta es una acusación formal genuina, ya que esperamos que se emita una orden de detención en su contra. Por consiguiente, esperamos que comparezca aquí, ya sea por voluntad propia o por cualquier otro medio, y que termine en prisión", dijo Blanche.

En la rueda de prensa, explicó que las pruebas contra Raúl Castro y los demás acusados fueron presentadas ante un gran jurado federal a finales de abril de 2026.

Ese gran jurado consideró que existía causa probable para emitir la acusación formal.



Respecto a posibles cargos contra otros miembros de la familia Castro o del régimen, Blanche dijo que la investigación no ha terminado.

"Esta acusación formal es, en cierto modo, el resultado de un proceso que se ha gestado a lo largo de 30 años. No hay ningún fiscal ni ningún agente del FBI en esta sala que deje de investigar jamás. Así que, en cuanto a si habrá cargos adicionales o si se imputará a más acusados, ¿quién sabe? Pero una investigación como esta nunca termina. Por lo tanto, les aseguro que los hombres y mujeres que han estado trabajando incansablemente en este caso durante los últimos meses —e incluso años— no van a simplemente retirarse ahora", dijo.