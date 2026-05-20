DOCUMENTO ¿Qué dice la acusación formal contra Raúl Castro?

Getting your Trinity Audio player ready...

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública este miércoles una acusación sustitutiva presentada en una corte federal del sur de Florida contra varias figuras vinculadas al gobierno y las fuerzas armadas cubanas, en relación con el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, el 24 de febrero de 1996.



De acuerdo con el documento judicial, el Gran Jurado acusa a Raúl Modesto Castro Ruz y a pilotos militares cubanos de participar en una conspiración para destruir aeronaves civiles y causar la muerte de ciudadanos estadounidenses fuera del territorio de Estados Unidos.



La acusación sostiene que, tras décadas de consolidación del poder en Cuba desde 1959, el gobierno encabezado por Fidel Castro y su entorno desarrolló mecanismos para mantener el control político y neutralizar a grupos opositores, tanto dentro como fuera de la isla.

La organización Hermanos al Rescate, con sede en Miami, realizaba vuelos en avionetas Cessna desarmadas para localizar y asistir a balseros cubanos en el estrecho de la Florida. En la década de 1990, el grupo también realizó acciones de apoyo a movimientos prodemocracia en Cuba, incluyendo el lanzamiento de panfletos sobre territorio cubano.



El documento describe cómo los servicios de inteligencia cubanos desplegaron agentes en el sur de Florida como parte de la conocida "Red Avispa", con el objetivo de infiltrarse en la organización y reportar sus planes y operaciones.



Según la acusación, esa información fue clave para la ejecución de la llamada "Operación Escorpión", mediante la cual se monitoreaban los vuelos de Hermanos al Rescate y se preparaba una respuesta militar ante sus actividades.



El 24 de febrero de 1996, tres aeronaves civiles de la organización despegaron desde el sur de Florida. Dos de ellas fueron derribadas por aviones militares cubanos tipo MiG mientras volaban sobre aguas internacionales, de acuerdo con el documento. En el incidente murieron cuatro personas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses.



El texto judicial afirma que los pilotos militares solicitaron y recibieron autorización para abrir fuego, utilizando misiles aire-aire contra las avionetas civiles, sin previo aviso.

Además, sostiene que la decisión de emplear fuerza letal formaba parte de una cadena de mando que involucraba a las más altas instancias del gobierno cubano, incluyendo a Raúl Castro en su rol como ministro de las Fuerzas Armadas.



Entre los cargos presentados se incluyen conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y múltiples cargos de asesinato con premeditación.



La acusación también describe antecedentes de tensiones entre el gobierno cubano y actividades de exiliados, incluyendo protestas en la isla, operaciones de inteligencia, y episodios como el hundimiento del remolcador "13 de Marzo" en 1994, que incrementaron el clima de confrontación en ese período.



El documento concluye con la formalización de los cargos por parte del Gran Jurado federal, lo que constituye un paso procesal en la causa abierta en Estados Unidos por estos hechos ocurridos hace tres décadas.

A continuación, ofrecemos un resumen* en español de la acusación formal.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS

El Departamento de Justicia publica este documento judicial como cortesía al público. Una copia oficial de este documento puede obtenerse (independientemente de cualquier marca que indique que fue presentado bajo sello o no disponible para difusión pública) en el sitio web de Acceso Público a Registros Electrónicos de los Tribunales en: https://pacer.uscourts.gov.



En algunos casos, el Departamento puede haber editado el documento para eliminar información de identificación personal (PII), como direcciones, números de teléfono o cuentas bancarias, y para hacerlo accesible conforme a la Sección 508 de la Ley de Rehabilitación de 1973, que exige que la información electrónica sea accesible para personas con discapacidades.



TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS

DISTRITO SUR DE FLORIDA (MIAMI)

Fecha: 23 de abril de 2026



Caso No.: 03-20685-CR-SEITZ(s)



ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

vs.

RAÚL MODESTO CASTRO RUZ,

LORENZO ALBERTO PÉREZ-PÉREZ,

EMILIO JOSÉ PALACIO BLANCO,

JOSÉ FIDEL GUAL BARZAGA,

RAÚL SIMANCA CÁRDENAS,

y LUIS RAÚL GONZÁLEZ-PARDO RODRÍGUEZ,

Acusados



ACUSACIÓN SUSTITUTIVA



El Gran Jurado acusa lo siguiente:



ALEGACIONES GENERALES



Introducción

Desde la toma del poder en la República de Cuba en 1959, Fidel Castro, Raúl Castro y otros establecieron una dictadura diseñada para mantener y proteger su control y evitar cambios de régimen.



Durante décadas, cubanos huyeron hacia Estados Unidos a través del Estrecho de la Florida, muchos arriesgando sus vidas.



La organización Hermanos al Rescate (BTTR), con sede en Miami, realizaba vuelos en aeronaves Cessna desarmadas para rescatar o guiar a migrantes cubanos en el mar. En la década de 1990 también apoyaba movimientos prodemocracia en Cuba.



ESPIONAJE Y OPERACIONES



Cuba envió espías a Miami como parte de una red conocida como La Red Avispa, que logró infiltrar la organización BTTR e informar al gobierno cubano sobre sus actividades.



En enero de 1996, BTTR realizó vuelos en los que lanzó panfletos prodemocracia sobre Cuba. Como respuesta, el ejército cubano realizó ejercicios con aviones MiG para interceptar aeronaves similares.



DERRIBO DE LAS AERONAVES



El 24 de febrero de 1996, tres aviones civiles operados por BTTR salieron desde el sur de la Florida. Dos de ellos fueron derribados por aviones militares cubanos en aguas internacionales.



Murieron cuatro personas, incluidos ciudadanos estadounidenses.

ESTRUCTURA DEL GOBIERNO CUBANO



El régimen estableció distintos organismos para mantener el poder, incluyendo: Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR)

Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria (DAAFAR)

Dirección de Contrainteligencia Militar (CIM)

Ministerio del Interior (MININT) y su Dirección de Inteligencia (DI)



Raúl Castro fue ministro de las Fuerzas Armadas desde aproximadamente 1959 hasta 2008 y vicepresidente durante gran parte de ese periodo.



ANTECEDENTES



El documento describe:

Migraciones masivas desde Cuba

Apoyo de la Unión Soviética hasta 1991

Crisis económica cubana en los años 90

Operaciones de inteligencia cubanas en EEUU

El hundimiento del remolcador “13 de marzo” en 1994

Protestas en el Malecón de La Habana

Actividades del grupo opositor Concilio Cubano



OPERACIÓN ESCORPIÓN



La inteligencia cubana desarrolló la Operación Escorpión para monitorear e interceptar las actividades de Hermanos al Rescate.

Parte de su objetivo era coordinar información con el ejército cubano para actuar contra los vuelos del 24 de febrero de 1996.



CONSPIRACIÓN Y DERRIBO



El documento sostiene que:



Se autorizó el uso de fuerza letal contra BTTR

Existía una cadena de mando militar hasta los más altos niveles

Pilotos cubanos despegaron y solicitaron autorización para atacar

Dos aviones fueron derribados con misiles aire-aire sin advertencia

Un tercer avión logró escapar



CARGOS



CARGO 1

Conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses

(18 U.S.C. § 2332(b)(2))

Se acusa a los imputados de conspirar para asesinar a ciudadanos estadounidenses mediante el derribo de aeronaves de BTTR.



CARGOS 2 y 3

Destrucción de aeronaves

Se les acusa de derribar dos aviones civiles estadounidenses, causando muertes, utilizando misiles aire-aire.



CARGOS 4 al 7

Asesinato

Se imputan cuatro cargos de asesinato premeditado por la muerte de las víctimas, en el contexto del derribo de las aeronaves.



CONCLUSIÓN



El Gran Jurado emite una acusación formal ("true bill") contra los acusados por su participación en los hechos relacionados con el derribo de las aeronaves de Hermanos al Rescate en 1996.

[*Esta traducción se ofrece como cortesía y no representa una sustitución del documento legal, redactado originalmente en inglés]