Familiares de las víctimas ven con esperanza encausamiento a Raúl Castro

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Familiares de los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate, asesinados por el régimen cubano en 1996 expresaron a Martí Noticias que ven con mucha esperanza el encausamiento de Raúl Castro por el crimen.

“Lo vemos con mucha esperanza y esperamos sea un paso positivo para obtener lo que hemos buscado por 30 años: la justicia”, declaró Marlene Alejandre-Triana, hija Armando Alejandr Jr, uno de los cuatro pilotos asesinados.

Para Maggie Alejandre, hermana de Armando Alejandre Jr, se trata de un paso adicional y muy importante de justicia en este caso.

“Nosotros ya teníamos el encausamiento a los dos pilotos que derribaron las avionetas y al general Rubén Martínez Puentes que dio la orden inmediata de derribo. Pero esto es algo bien importante porque es Raúl Castro”, afirmó.

La hermana de Armando Alejandre Jr, también presente este miércoles en la Torre de la Libertad de Miami en el anuncio del Departamento de Justicia del encausamiento formal de Castro, confesó que para la familia de las víctimas este 20 de mayo era un día de sentimientos encontrados.

“Es un día un poco agridulce para nosotros porque estamos contentos de que haya este encausamiento, pero a la vez nada nos puede dar la justicia completa porque nuestros muertos no están”, comentó Maggie Alejandre.

Mirta Costa, hermana de Carlos Costa, otro de los pilotos asesinados, expresó a Martí Noticias que la justicia ahora estaba más cerca.

"Valió la pena seguir esperando y nunca dejar de pensar que podía ser, ver la justicia sobre lo que pasó. Es verdad que no trae a mi hermano de vuelta. A ninguno. Pero por lo menos vemos un poco de la luz”, apuntó Costa.

Nelson Morales, hermano de Pablo Morales, el único de los pilotos asesinados que no era ciudadano estadounidense, dijo sentirse satisfecho con este anuncio.

“Sé que es un poquito tarde, pero me da un gusto y satisfacción que este gobierno haya logrado poner los papeles de una justicia verdadera. Esperemos que con Raúl Castro pase lo mismo que pasó con Nicolás Maduro”, apuntó Morales.

Sylvia Iriondo, líder de la organización MAR por Cuba, es una de las sobrevivientes del crimen de los pilotos de Hermanos al Rescate. Ese 24 de febrero de 1996 iba en la avioneta de José Basulto, fundador de la organización.

“Es fundamental el encausamiento al dictador Raúl Castro. Y es sumamente importante porque durante 30 años estos mártires no han podido descansar en paz”, aseveró Iriondo.

El abogado Marcell Felipe consideró que esta decisión del Departamento de Justicia era también un mensaje a los generales en Cuba.

“Esto da un mensaje a los generales en Cuba de que Raúl Castro no va a ser parte de la solución. Raúl Castro no va a sobrevivir los cambios que vienen”, afirmó.

El presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami destacó que él cree que próximamente podríamos estar viendo una orden de arresto sobre la figura de Castro.

“Creo que posiblemente vamos a estar viendo más encausamientos contra miembros de la familia Castro por negocios que tienen acá en el sur de la Florida. Eventualmente Estados Unidos va a tener que decidir qué hacer con respecto a eso. Y eso lo va a dictar la situación de las negociaciones. Pero al final Raúl Castro es el problema. Todos los demás están locos por hacer una negociación y acabar de quitarse esa presión de encima”, aseguró Felipe.

Castro ha sido acusado de cuatro cargos de asesinato, dos cargos de destrucción de aeronaves y un cargo de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses.

Además, fueron acusados formalmente en este caso otras cinco personas: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.

González-Pardo Rodríguez está preso een Estados Unidos, acusado de “de fraude y uso indebido de visas, permisos y otros documentos, y de hacer una declaración falsa a una agencia federal”, de acuerdo con la acusación formal de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de la Florida.