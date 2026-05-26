Congresistas de Florida ven oportunidad histórica para derrocar régimen cubano

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En una entrevista con el programa “My View with Lara Trump” de Fox News, los representantes republicanos por Florida Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart señalaron que la administración del presidente Donald Trump tiene una oportunidad para aumentar la presión sobre la isla.

“Nunca habíamos estado tan cerca de ver un cambio y de que este régimen fuera realmente derrocado”, afirmó Giménez durante la entrevista televisiva. El legislador sostuvo además que existe “mucha esperanza en Cuba ahora mismo” y agregó que cuentan con “el presidente adecuado” y “el secretario de Estado adecuado”.

Las declaraciones se producen en medio de un aumento de las tensiones entre Washington y La Habana tras recientes medidas de presión impulsadas por la administración Trump, incluida el encausamiento en Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

Salazar describió a Cuba como una amenaza cercana a territorio estadounidense y aseguró que los cubanos podrían recuperar los “valores occidentales” que le fueron arrebatados hace más de seis décadas.

Por su parte, Díaz-Balart insistió en que la situación en la isla representa un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos. El legislador mencionó la cercanía geográfica de Cuba y acusó al gobierno cubano de dar refugio a fugitivos estadounidenses.

“La razón por la que tenemos tanta esperanza es porque este presidente no va a seguir permitiendo que un régimen a 145 kilómetros de distancia” continúe operando sin consecuencias, afirmó.

Los tres congresistas también vincularon la estrategia de la Casa Blanca hacia Cuba con la política de Washington frente al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Salazar sostuvo que La Habana ha servido como modelo de represión para Caracas y aseguró que “gracias a Dios eso pronto terminará”.