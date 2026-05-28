Piloto cubano acusado en caso de Hermanos al Rescate sentenciado en EEUU por fraude migratorio

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El expiloto militar cubano Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, incluido recientemente en una acusación federal por su presunta participación en la operación que culminó con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, fue sentenciado este miércoles a siete meses de prisión en una corte federal de Jacksonville por un caso migratorio separado.

González-Pardo Rodríguez, teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea Cubana, se había declarado culpable de cargos relacionados con declaraciones falsas durante su proceso migratorio en Estados Unidos, lo que le permitió evitar un juicio federal por ese caso, reportó Telemundo 51.

De acuerdo con el reporte desde la corte, de los siete meses de condena solo le quedaría aproximadamente una semana por cumplir, debido al tiempo que ya ha permanecido detenido.

La fiscalía sostuvo que González-Pardo Rodríguez ocultó cerca de 30 años de historial militar en Cuba cuando solicitó beneficios migratorios tras llegar a Estados Unidos con parole humanitario en 2024.

“Se le acusa de fraude en la aplicación de visa o aplicación de residencia, y de proveer un falso testimonio a un funcionario del gobierno”, explicó el abogado de inmigración Avelino González, quien no está vinculado al caso.

Según documentos judiciales citados en el proceso, la defensa alegó que González-Pardo Rodríguez ya había visitado Estados Unidos en mayo de 2017 con visa de turismo y que en aquella ocasión sí reveló su pasado como miembro de la Fuerza Aérea Revolucionaria de Cuba.

El abogado González había advertido previamente que el tipo de fraude migratorio imputado al expiloto no suele derivar en largas condenas de prisión.

Nueva acusación federal por Hermanos al Rescate

Aunque la sentencia de este miércoles corresponde al caso migratorio, la situación legal de González-Pardo Rodríguez adquirió una dimensión mayor luego de que el pasado 20 de mayo fiscales federales en Miami lo incluyeran en una acusación suplementaria junto al exgobernante cubano Raúl Castro y otros exmilitares cubanos.

La acusación federal los vincula con el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996 sobre aguas internacionales, donde murieron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales.

El documento judicial sostiene que González-Pardo Rodríguez habría formado parte del operativo militar cubano de ese día y lo ubica entre los pilotos que volaban aviones MiG involucrados en la persecución de una tercera avioneta civil, la única que logró escapar.

En esa aeronave viajaban José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate; Silvia Iriondo; y otros activistas del exilio cubano.

“Obviamente, declaró que no había disparado, pero el hecho de no haber disparado no quiere decir que no es responsable de una conspiración para matar a ciudadanos americanos y un residente legal de Estados Unidos, en espacio aéreo internacional, durante un vuelo humanitario”, afirmó Iriondo, sobreviviente de la operación.

“Él tiene toda la información”

Para investigadores del caso, la presencia de González-Pardo Rodríguez en Estados Unidos podría ser clave para reconstruir la operación militar cubana del 24 de febrero de 1996.

Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, aseguró que González-Pardo pertenecía al grupo de pilotos entrenados en la antigua Unión Soviética para operar los MiG-29.

“Él fue parte del segundo curso que fue a la Unión Soviética a estudiar, a volar el MiG-29. Por eso, ese día, él estaba volando un MiG-29, de una sola cabina”, explicó Domínguez.

El investigador considera que el expiloto podría aportar información sobre la cadena de mando, las órdenes emitidas desde La Habana y los detalles de la operación aérea.

“Él tiene toda la información de lo que ocurrió ese día, estuvo ahí, él sabe quién estaba en la torre de control, quién dio las órdenes, todos los planes. No hay más nadie aquí que tenga ese tipo de información”, aseguró.

Iriondo recordó que años después del derribo los sobrevivientes escucharon grabaciones de las comunicaciones de la torre de control cubana.

“En esa grabación, después de las indicaciones, ‘búscalos por acá’, ‘búscalos por allá’, hay como un silencio. Y de momento se escucha una voz que dice: ‘aborden la misión, están muy arriba’. Saber que uno de los pilotos implicados podría vivir libre en Estados Unidos es desconcertante”, relató.

Un caso revelado por Martí Noticias

Martí Noticias documentó en 2024 la presencia de González-Pardo Rodríguez en Estados Unidos con parole humanitario, después de que llegara al país el 19 de abril de ese año.

La investigación reveló que el expiloto había sido miembro de la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria, además de exdirector de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

También recogió testimonios de pilotos y sobrevivientes que lo señalaban como parte de la operación militar cubana contra las avionetas civiles de Hermanos al Rescate.

El expiloto negó entonces “la mayoría” de las cosas que se habían dicho sobre él, pero dijo que aún no había decidido explicar públicamente los hechos por “algunas situaciones que pueden verse afectadas”. Posteriormente desconectó su número telefónico y borró su información de WhatsApp.

El caso migratorio por el que fue sentenciado este miércoles es independiente de la acusación federal por el derribo de Hermanos al Rescate, que continúa abierta en el Distrito Sur de Florida.