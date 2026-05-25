Polémica por apoyo a Raúl Castro en México tras críticas del subsecretario de Estado de EEUU

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El subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, criticó un comunicado difundido por la Embajada de Cuba en México en el que se defiende al exgobernante Raúl Castro frente al encausamiento emprendido por el Departamento de Justicia de EEUU por el derribo de dos avionetas civiles en 1996, que dejó cuatro víctimas.

El documento, respaldado por un grupo parlamentario vinculado al partido del oficialismo Morena, rechaza los cargos y los califica como un acto de presión política contra la soberanía cubana, a la vez que retoma la versión oficial del gobierno de la isla y presenta a Castro y otros exmilitares como símbolos de dignidad y autodeterminación.

Landau cuestionó tanto el contenido como la falta de firmas del texto, señalando que resulta poco responsable emitir pronunciamientos anónimos que respaldan a lo que describió como una dictadura prolongada.

Sus declaraciones aumentaron la tensión con sectores políticos mexicanos, mientras el vocero de Morena, Arturo Ávila, se deslindó del comunicado al afirmar que no representa la postura oficial del partido.

La controversia creció este fin de semana al conocerse que el grupo que emitió el mensaje no ha sido formalmente instalado en la actual legislatura, lo que pone en duda su legitimidad institucional.

Landau dijo al respecto que, durante su gestión como embajador en el país azteca, se reunió con un grupo oficial de "amistad" México-EEUU. "No sabía que podía existir un grupo extra-oficial de "hermandad" con otro país, y quizás no se puede—que crearía aún más dudas sobre la legitimidad de este dizque "Pronunciamiento" anónimo diseminado por la misión diplomática cubana en México".

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el pasado 20 de mayo el encausamiento formal del general Raúl Castro por su responsabilidad en el asesinato de tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente, en el derribo, en 1996, de dos aeronaves de la organización no gubernamental “Hermanos al Rescate” por cazas MiG del ejército cubano.