¿Dónde está Raúl Castro?, el general prófugo de EEUU se pierde su propio homenaje

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¿Dónde está Raúl Castro?, se preguntan muchos al constatar que el general, desde esta semana declarado como prófugo de la justicia de Estados Unidos, se ha perdido este viernes su propio homenaje.

El nonagenario líder cubano, considerado como la máxima representación del poder en Cuba, no fue visto en la concentración en la llamada "Tribuna Antiimperialista José Martí", ubicada frente a la Embajada de Estados Unidos.

A pesar de la grave escasez de combustible, el régimen movilizó a miles de personas, con reportes de asistencia obligatoria en centros laborales y estudiantiles. En el acto han gritado consignas como “Raúl es Raúl” y “Patria o Muerte”. En redes y medios independientes, muchos cubanos cuestionaron la ausencia de Castro, el costo del evento en medio de la crisis humanitaria que desgasta a los cubanos, y lo calificaron de “circo político”.

El acto convocado para celebrar al anciano, pronto a cumplir 95 años, estuvo presidido por su sucesor en la presidencia de Cuba, Miguel Díaz-Canel, junto a altos funcionarios del Partido Comunista.

También asistieron Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo», el nieto y escolta de Castro, que ha participado en las últimas conversaciones con la Administración Trump; y Mariela Castro, hija del general y presidenta del CENESEX.





El evento busca rechazar la acusación penal del Departamento de Justicia de EEUU divulgada este 20 de mayo, con varios cargos penales contra Castro y otros cinco exoficiales por los hechos ocurridos el 24 de febrero de 1996, en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.

La acusación incluye un cargo de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de asesinato (uno por cada víctima) y dos cargos por destrucción de aeronaves.

Según la acusación, Raúl Castro, quien era ministro de las Fuerzas Armadas en ese momento, autorizó el uso de fuerza letal y ordenó el derribo de las aeronaves.

La Embajada de EEUU en La Habana emitió el jueves una alerta de seguridad advirtiendo a sus ciudadanos sobre la manifestación oficialista y recomendó a los ciudadanos estadounidenses evitar la zona de la manifestación y grandes aglomeraciones.