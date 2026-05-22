Impulsan en Chile creación de tribunal internacional contra crímenes del castrismo

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Miembros de la Cámara de Diputados de Chile impulsan una resolución que solicita al gobierno chileno respaldar la creación de un tribunal internacional “ad hoc” para investigar y juzgar presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos al régimen cubano.

La iniciativa menciona encarcelamientos políticos, torturas, ejecuciones y persecución sistemática como parte de un patrón de represión denunciado por organizaciones del exilio cubano y defensores de derechos humanos.

Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, afirmó que “cualquier cuerpo soberano de una república constituida puede convocar a un tribunal internacional por crímenes de lesa humanidad” y calificó la propuesta como un duro golpe contra el castrismo.

Por su parte, René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, sostuvo que el régimen cubano habría cometido desde 1959 al menos 10 de los 11 crímenes de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de Roma.

Según Bolio, de concretarse el tribunal, más de 40 funcionarios y exfuncionarios cubanos podrían ser señalados, además de Raúl Castro.

La eventual acción judicial se sumaría a la acusación formal presentada este 20 de mayo por el gobierno de Estados Unidos contra Raúl Castro, por cargos de homicidio y otras acusaciones vinculadas al derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, hecho en el que murieron cuatro pilotos civiles.