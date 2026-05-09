Presidenta de Costa Rica recibe a líder del exilio cubano en su investidura

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Como parte de las celebraciones de su investidura como presidenta de Costa Rica, Laura Fernández recibió al Dr. Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, invitado especial a la inauguración presidencial que tuvo lugar el viernes en San José.

Gutiérrez Boronat conversó con la nueva mandataria tica y el canciller Manuel Tovar sobre la situación actual en Cuba, la lucha del pueblo cubano por su libertad y sus derechos humanos, y el creciente esfuerzo internacional por lograr un cambio real en la Isla, según manifestó en un comunicado enviado a Martí Noticias.

La politóloga conservadora de 39 años asumió la presidencia de Costa Rica hasta el 2030 con la promesa de implementar "una guerra sin cuartel, una guerra de mano dura contra el crimen organizado".





“Hemos expresado a la Presidente Fernández y al Canciller Tovar el más profundo agradecimiento del pueblo cubano por la decisión costarricense de romper relaciones con la dictadura Castro comunista y apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad”, dijo Gutiérrez Boronat.

El gobierno del país centroamericano anunció en marzo que "no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba" e informó sobre "la decisión de proceder con el cierre de la embajada de Costa Rica en la República de Cuba" y de una petición a la Cancillería de Cuba de "retirar a su personal diplomático de la embajada en San José, excepto los funcionarios consulares".

Para ese entonces Fernández fue muy crítica con el régimen cubano antes de asumir la presidencia y defendió con firmeza la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba, argumentando que Costa Rica no toleraría violaciones de derechos humanos ni condiciones “infrahumanas” causadas por el “socialismo y comunismo”.



El defensor de derechos humanos también fue abordado por la prensa internacional sobre la situación cubana y el gesto de solidaridad de Costa Rica con el pueblo cubano.



"En un fuerte esfuerzo internacional de las fuerzas democráticas cubanas por lograr una concertación de cerco diplomático y apoyo a la libertad de Cuba, se ha firmado por la Asamblea de la Resistencia Cubana y Pasos de Cambio el “Acuerdo de Liberación”, sentando las bases para un gobierno provisional de transición en la Isla y para una mayor y efectiva cooperación de la resistencia", indicó en un comunicado la organización con sede en Miami.



En una fuerte muestra de reconocimiento y apoyo internacional, en las últimas semanas Gutiérrez Boronat se ha reunido con los presidentes de Chile y Paraguay y ahora Costa Rica.