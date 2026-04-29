Senado de Florida reconoce el Acuerdo de Liberación para Cuba

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Legisladores estatales, activistas y líderes de la oposición cubana participaron este miércoles en una conferencia de prensa en el Capitolio de Florida para anunciar el reconocimiento del Acuerdo de Liberación de Cuba, con el objetivo de trazar una transición democrática en la isla.

Impulsada por sectores de la oposición dentro y fuera de Cuba, la iniciativa fue representada por la activista miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Rosa María Payá, el opositor y exprisionero político José Daniel Ferrer, y el líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ACR), Orlando Gutiérrez-Boronat.

La proclamación, titulada A Florida Senator’s Proclamation y firmada por la senadora republicana Alexis Calatayud, del Distrito 38, reconoce formalmente el Acuerdo de Liberación como una camino para la "transición, estabilización, reconstrucción y democratización" de Cuba.

“Los cubanos tenemos un plan y estamos preparados para un proceso de transición que hoy es más necesario que nunca”, dijo Payá, quien calificó el acuerdo como "un paso vital al reconocer que Cuba libre es del mayor interés para Florida, EEUU y el mundo".

Los participantes señalaron que el plan contempla medidas como “la restauración inmediata de las libertades civiles, la liberación de los presos políticos” y la convocatoria a “elecciones libres y justas”. También incluye propuestas para la reconstrucción económica y la provisión de asistencia humanitaria.

"En el Congreso del Estado de la Florida con Rosa María Payá, Krista Schmidt, Alian Collazo y Orlando Gutiérrez. Hoy el Senado de la Florida emitió una Proclamación en reconocimiento al Acuerdo de Liberación de Cuba. Luego venimos hasta la Cámara de Representantes donde también habrá un reconocimiento a la lucha por la libertad de Cuba", escribió en redes sociales Ferrer.

El pueblo cubano “ha soportado más de seis décadas bajo una dictadura comunista caracterizada por la represión, la falta de libertades políticas, las dificultades económicas y las violaciones de derechos humanos”, recoge el Acuerdo.



