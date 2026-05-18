Cubanos en Chile borran carteles por centenario de Fidel Castro

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Activistas cubanos borraron de calles y muros de la capital chilena la primera decena de carteles y murales que, según dijo a Martí Noticias uno de los protagonistas de esta acción, son parte de una campaña nacional del Partido Comunista de Chile para conmemorar el centenario del natalicio del fallecido dictador Fidel Castro.

“En esta última semana ya vamos como por 10 carteles borrados”, aseguró a Martí Noticias, el exiliado Leonel Delgado Romero.

“Aquí la izquierda chilena, el Partido Comunista, tiene una campaña de colocar 100 carteles por todo Chile en conmemoración del centenario de Fidel Castro, que es el próximo 13 de agosto. Y en cualquier esquina por donde uno pasa, ves un cartel haciéndole la apología a la dictadura castrista y tratando de lavarle el rostro”, denunció.

Un video publicado en las redes sociales muestra el momento en que, durante la madrugada del pasado sábado, 16 de mayo, los activistas borran con pintura gran parte de lo que consideran sería la insignia de esta campaña: un gigantesco mural ubicado en Avenida Las Industrias e Isabel Riquelme, en Santiago de Chile, que pide el fin del embargo a Cuba y tiene una imagen de Castro.

“Nosotros estamos haciendo una contracampaña, llamando a todos los cubanos y a todos los chilenos a borrar todos estos carteles”, afirmó Delgado Romero, quien en las redes sociales se identifica con el nombre de “Leo Amo el Capitalismo Salvaje”.

Residente en Chile desde hace unos ocho años, este exiliado cubano comentó que el mural está a solo una cuadra de un cuartel de carabineros y que, para intentar borrarlo, comenzaron como a las 12 de la noche y se apoyaron en amigos chilenos, pues solo era un grupo de cuatro cubanos.

“Nos apoyamos en dos chilenos más porque el mural es el doble de la altura de nosotros... Tuvimos que echarle agua a la pintura para que pudiera salir porque con rodillos nos llevaría mucho tiempo. Y así todo no se pudo borrar todo. Ya venía Seguridad Ciudadana, porque es un lugar público, donde pasaba mucha gente”, aseveró Delgado Romero.

De acuerdo con este activista cubano, a ese gigantesco mural alguien ya, anteriormente, le había borrado el rostro de la imagen de Fidel Castro.

“Hace unos ocho días atrás, lo habían vuelto a arreglar. Y hasta la cancillería cubana y la embajada de Cuba en Chile hicieron una publicación en redes sociales mostrando el mural y elogiando la campaña por el centenario de Fidel Castro. Nosotros ahora se lo borramos, porque es como el cartel insignia de toda esa apología”, dijo Delgado Romero.

En su testimonio a Martí Noticias, el activista reveló que lo que ellos están haciendo les podría costar hasta una multa si son detenidos.

“Eso que hicimos nosotros, nos agarran en el acto y nos pueden multar con unos 700 mil pesos chilenos, casi 1,000 dólares”, aseveró.

Sin embargo, a juicio de Delgado Romero, “la libertad tiene un precio y hay que correrlo, porque es demasiado ya”.

“Hemos decidido que Cuba tiene que ser libre y para eso hay que borrar ese muro rojo y del castrismo de que Cuba es un paraíso para seguir. Ya son 67 años y queremos ver nuestra Cuba libre”, argumentó.

Delgado Romero también comentó a Martí Noticias que están recibiendo el apoyo de chilenos que han comenzado incluso a suministrarle más pintura para seguir borrando más carteles de esa campaña.

“A partir de lo que estamos haciendo, chilenos nos están enviando fotos de carteles y direcciones. Ayer fue uno a mi casa y me donó tres tinas de pintura, porque aquí la pintura es cara y nosotros lo hacemos con nuestro dinero y nuestro trabajo”, afirmó.

Según Delgado Romero, pese a los riesgos, ya anunciaron próximas acciones contra carteles similares. “Todavía nos quedan muchos por borrar”, sentenció.