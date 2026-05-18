EEUU y ONU evalúan urgencia de aumentar ayuda humanitaria ante crisis en Cuba

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La Embajada de Estados Unidos en Cuba informó este lunes sobre una reunión "productiva" entre el jefe de esa misión diplomática, Mike Hammer, y la directora de Respuesta a Crisis Humanitarias de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA), Edem Wosornu, en la que se abordó la situación humanitaria en la isla y la necesidad de incrementar el apoyo a la población.

En un mensaje difundido en la red social X, la sede diplomática estadounidense señaló que considera "urgente apoyar al pueblo cubano". Según la publicación, Estados Unidos ya ha distribuido tres millones de dólares en asistencia, en medio de un contexto marcado por carencias de alimentos, medicinas y otros recursos básicos.

La semana pasada, el secretario de Estado Marco Rubio reafirmó el ofrecimiento de EEUU de hasta 100 millones de dólares en ayuda humanitaria adicional a Cuba, destinada principalmente al suministro de alimentos y medicamentos. Los recursos se canalizarían a través de la Iglesia católica y de entidades no estatales, una vía que Washington ha destacado como alternativa para asegurar que la ayuda llegue directamente a la población.

Cuba vive una prolongada crisis económica, caracterizada por escasez de productos esenciales, inflación y dificultades en el sistema energético, factores que han incidido en el deterioro de las condiciones de vida.

La administración del presidente Donald Trump ha insistido en que su política busca apoyar al pueblo cubano mediante asistencia directa, evitando los canales gubernamentales.