Más del 80 % de la ayuda humanitaria de EEUU por huracán Melissa ha sido entregada en Cuba

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Más del 80 % de los tres millones de dólares que destinó el gobierno de Estados Unidos para los damnificados por el azote del huracán Melissa en el oriente de Cuba ya ha sido entregado, informó Cáritas Cuba, responsable de la distribución en la isla.

En un informe publicado en su página web sobre la ejecución de la ayuda humanitaria enviada por la Administración Trump a la isla, Cáritas Cuba aseguró que las familias cubanas en la zona oriental ya tienen en su poder el 82 % de esta donación.

La ONG católica aseguró que la distribución comenzó desde que empezaran a llegar a la isla el pasado 14 de enero los kits de alimentos, de higiene y del hogar.

Cáritas Cuba anunció que este mes de mayo tiene previsto distribuir el 18 % que resta de esa ayuda y que, tras terminar ese proceso, comenzaría a entregar la segunda parte del donativo de Washington, de seis millones de dólares.

De acuerdo con la publicación, los primeros tres millones de dólares del donativo humanitario destinado beneficiará a 8.800 familias que sufrieron daños por Melissa en Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.

El huracán Melissa atravesó el oriente de Cuba con categoría 3 y dejó cuantiosos daños en varias provincias orientales, que según las autoridades cubanas, ascendió a más de 116.000 casas, 600 centros médicos, más de 2.000 escuelas, y unas 100.000 hectáreas de cultivos, entre otros impactos.

El reporte de la ONG católica aparece en momentos en que tras su encuentro en el Vaticano con el Papa León XIV el pasado viernes 8 de mayo, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que el régimen cubano no ha aceptado 100 millones de dólares de ayuda humanitaria ofrecidos por la Administración Trump.

"Estamos preparados para hacer más.De hecho, hemos ofrecido al régimen allí cien millones de dólares de ayuda humanitaria.Hasta ahora no han aceptado… pero estamos ofreciendo más y es el régimen el que está obstaculizándolo", señaló Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense destacó que el tema de la ayuda humanitaria a Cuba se discutió en su reciente encuentro con el Papa León XIV en el Vaticano.

"Esperamos poder hacerlo porque queremos ayudar al pueblo de Cuba que está siendo perjudicado por este régimen incompetente que ha destruido el país y la economía”, agregó el también asesor de Seguridad Nacional.