Denuncian que el régimen cubano bloquea ayuda directa de EEUU

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Estados Unidos no ha podido entregar al menos seis millones de dólares en alimentos y productos de aseo destinados a los damnificados del huracán Melissa en el oriente de Cuba, debido a la negativa de las autoridades del régimen a permitir su distribución directa, según confirmaron a Martí Noticias fuentes del gobierno estadounidense y de la Iglesia Católica en la isla.

“Teníamos previsto enviar seis millones de dólares, como anunció el secretario de Estado Marco Rubio, pero el régimen no ha permitido que la Iglesia reciba y distribuya esa ayuda”, dijo un funcionario del gobierno estadounidense que pidió el anonimato por no estar autorizada a hablar públicamente.

Fuentes dentro de la Iglesia Católica confirmaron que La Habana ha puesto obstáculos a la entrega directa de la asistencia, en un momento en que miles de familias continúan afectadas tras el paso del huracán.

Negativa oficial y versiones encontradas

El vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío, restó importancia a la ayuda estadounidense, calificándola como “bolsitas individuales de alimentos”.

Además, aseguró que “nadie en Cuba ha puesto reparos a recibir esa ayuda” y que existe comunicación con la Iglesia para su distribución.

Sin embargo, estas afirmaciones fueron desmentidas de forma categórica por fuentes eclesiales.

“Eso no es cierto. Mienten porque no pueden decirle al pueblo cubano que son ellos quienes impiden que la ayuda llegue directamente a los más necesitados”, dijo una fuente vinculada a la Iglesia Católica.

Según esta versión, el gobierno insiste en controlar la distribución de la ayuda, en lugar de permitir que llegue de forma independiente a la población afectada.

Más ayuda sobre la mesa… sin acceso

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró este viernes que Washington ha ofrecido hasta 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba, bajo la condición de que sea distribuida de manera independiente.

“Le hemos ofrecido al régimen 100 millones de dólares en ayuda humanitaria, que lamentablemente, hasta ahora, no han accedido a distribuir, para ayudar al pueblo de Cuba”, dijo Rubio.

“Ya brindamos ayuda tras el huracán, pero estamos ofreciendo más, y es el régimen el que no la acepta”, añadió.

Desde Roma, el jefe de la diplomacia estadounidense fue aún más directo:

“El régimen es el que se interpone en el camino. Queremos ayudar al pueblo de Cuba, que está sufriendo a causa de este sistema incompetente”.

La negativa ocurre en medio de una de las peores crisis económicas en la historia reciente de Cuba. Economistas independientes advierten que el país podría enfrentar una contracción del Producto Interno Bruto de hasta un 15% este año, un nivel comparable o incluso superior al del Período Especial en los años 90.

En este escenario, el control estatal sobre la distribución de recursos sigue siendo un elemento central de la política del régimen, incluso en situaciones de emergencia.