Lituania refuerza su apoyo a la libertad de Cuba y Venezuela

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La viceministra de Asuntos Exteriores de Lituania, Audra Plepytė, sostuvo esta semana varias reuniones en Estados Unidos en las que trató, entre otros temas, la libertad de Cuba y Venezuela.

Uno de los encuentros fue con el congresista cubanoamericano Carlos Giménez. "Lituania apoya firmemente a Estados Unidos en la defensa de una Cuba libre y continúa liderando en Europa la cooperación transatlántica basada en principios", dijo Plepytė.

La funcionaria se reunió además con Viviana Bovo, asesora Principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, y con Riley Barnes, subsecretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo (DRL).

"Intercambio importante sobre la posición firme y de larga data de LT sobre Cuba, Venezuela, en apoyo al camino de libertad de sus pueblos, formas de trabajar con EEUU para fortalecer estos esfuerzos, tanto bilaterales como en foros multilaterales", escribió Plepytė junto a Bovo.

Asimismo, explicó que junto a Barne conversaron sobre "cómo impulsar el trabajo conjunto en diversas iniciativas democráticas, desde Cuba hasta Bielorrusia, especialmente en lo que respecta a la liberación de presos políticos; la asistencia en procesos de transición; la ayuda para el retorno y la reintegración de niños ucranianos".

La viceministra recibió además a la líder opositora y Premio Noble de la Paz, María Corina Machado, a la que definió como "una luchadora incansable por la democracia" e "inspiración para todos los luchadores por la libertad".

"Nos mantenemos firmes para apoyar plenamente su causa y estamos listos para compartir nuestra experiencia de transición", dijo.

El gobierno de Lituania ha apoyado en múltiples ocasiones a los cubanos, defensores de derechos humanos. A finales del año pasado durante el evento en el que le fue entregada la Medalla Truman-Reagan de la Libertad al exprisionero político José Daniel Ferrer, el canciller lituano Kęstutis Budrys, reafirmó el compromiso con la libertad de la isla.

Los cubanos y los lituanos “están unidos por la experiencia común de luchar por la libertad y la democracia y de romper las cadenas de la ocupación comunista”, dijo.

Lituania —agregó— mantendrá su postura más firme dentro de la Unión Europea frente al régimen de La Habana. “Demandamos la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en Cuba y el fin del arresto domiciliario ilegal de activistas prodemocráticos, periodistas independientes y artistas”.