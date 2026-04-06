Embajada de EEUU destaca entrega de ayuda humanitaria a través de Cáritas

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La Embajada de Estados Unidos en Cuba dijo que mantiene su compromiso de que la asistencia humanitaria enviada a la isla llegue directamente a la población y destacó el papel de la Iglesia católica en la distribución de los recursos.

“Estamos comprometidos que nuestra asistencia llegue a los más necesitados cubanos de a pie. Tremenda labor está realizando Cáritas Cuba”, indicó la sede diplomática en un mensaje en sus redes sociales.

La ayuda de EEUU enviada a la isla es canalizada a través de Cáritas Cuba y se concentra en las provincias orientales de Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo, las más afectadas por el huracán Melissa, que golpeó esa región en octubre de 2025 y dejó daños significativos en viviendas e infraestructuras.

Cáritas Cuba subrayó el carácter solidario de la iniciativa en una publicación junto a imágenes de la entrega de insumos. “Esto es más que un donativo… es ‘la caridad que nos une’, un latir de esperanza con hermanos que se ayudan entre sí sobrepasando distancia”, expresó la organización.

Según el Departamento de Estado, los suministros son distribuidos en la isla mediante parroquias católicas locales, con el objetivo de evitar intermediarios estatales y garantizar que lleguen directamente a los beneficiarios.

Representantes del gobierno estadounidense sostuvieron reuniones recientes con líderes de la Iglesia en Cuba para abordar tanto la distribución de la ayuda como la situación general en el país.

La administración estadounidense anunció inicialmente 3 millones de dólares en asistencia tras el paso del huracán, a los que posteriormente se sumaron otros 6 millones en ayuda directa.