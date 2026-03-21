EEUU sugiere que pudiera haber más ayuda para Cuba

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La Embajada de Estados Unidos en Cuba recordó este sábado que se mantienen distribuyendo la asistencia humanitaria que el gobierno estadounidense está enviando directamente al pueblo cubano.

La ayuda de EEUU se entrega a través de Cáritas Cuba y se enfoca en las provincias del oriente del país como Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo, las más impactadas por el huracán Melissa, que impactó fuertemente el oriente de Cuba en octubre de 2025, causando daños masivos en viviendas e infraestructuras.

Inicialmente se anunciaron $3 millones en asistencia de desastre para los damnificados directos, canalizada a través de la Iglesia Católica y Cáritas y posteriormente, se agregaron $6 millones adicionales en ayuda directa, lo que suma un total de $9 millones ya comprometidos y en proceso de entrega.

"Y posiblemente más porque desde hace mucho tiempo hay gran necesidad más allá de los damnificados por el huracán Melissa. La clave es que la ayuda siga llegando a los Cubanos de a pie", indica el post.



La publicación en redes muestra al Jefe de Misión de EEUU en Cuba, Mike Hammer recorriendo Cacocún, una de las zonas afectadas y conversando con los residentes.