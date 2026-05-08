EEUU ofreció $100 millones en ayuda humanitaria a Cuba, dice Rubio (VIDEO)

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El Secretario de Estado Marco Rubio explicó la posición de Estados Unidos respecto a la ayuda humanitaria para el pueblo cubano y aseguró que su gobierno ha ofecido hasta 100 millones de asistencia a Cuba.

En declaraciones desde Roma, el cubanoamericano al frente de la diplomacia estadounidense recordó que “$6 millones de ayuda humanitaria estadounidense ya fue distribuida por Cáritas, la agencia de la Iglesia Católica".

"Estamos preparados para hacer más. De hecho, hemos ofrecido al régimen allí cien millones de dólares de ayuda humanitaria. Hasta ahora no han aceptado… pero estamos ofreciendo más y es el régimen el que está obstaculizándolo", dijo el también asesor de Seguridad Nacional.

El canciller dijo que en su reunión en la Santa Sede discutió ese tema y comentó "esperamos poder hacerlo porque queremos ayudar al pueblo de Cuba que está siendo perjudicado por este régimen incompetente que ha destruido el país y la economía."

El papa León XIV recibió el jueves en el Vaticano al secretario de Estado de Estados Unidos.

La reunión de Rubio con el Papa estadounidense fue una señal de una relación "sólida" entre el Vaticano y Estados Unidos, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

El Secretario de Estado estuvo dos horas y media en el Vaticano antes de partir en una comitiva bajo estrictas medidas de seguridad. También se reunió con el cardenal italiano Pietro Parolin, máximo representante diplomático de la Santa Sede.

La embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede dijo en X que León XIV y Rubio habían debatido "temas de interés mutuo en el hemisferio occidental".

Rubio había dicho en una rueda de prensa en la Casa Blanca el martes que esperaba tratar con León XIV el tema de Cuba y las preocupaciones sobre la libertad religiosa en todo el mundo.