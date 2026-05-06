Embajada de Rusia en Cuba desmiente llegada de submarino nuclear ruso a La Habana

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La Embajada de Rusia en Cuba desmintió esta semana las publicaciones virales que circulaban en redes sociales sobre la llegada de un submarino nuclear ruso a la bahía de La Habana.

"Aunque quisiéramos que fuera cierto, lamentamos comunicar a nuestros seguidores que las publicaciones que circulan en las redes sociales sobre el supuesto arribo a la bahía de La Habana de un submarino nuclear ruso no corresponden a la realidad. ¡No se dejen engañar!", publicó la sede diplomática a través de su cuenta oficial en X.

La embajada acompañó el mensaje con una captura de la publicación falsa, que reutilizaba imágenes de la visita de un destacamento naval ruso a Cuba en junio de 2024, incluyendo al submarino Kazan.

Este desmentido se produce en medio del reforzamiento de la alianza entre Moscú y La Habana. Rusia ha reforzado sus lazos estratégicos con Cuba en los últimos meses, con reuniones de alto nivel el mes pasado para impulsar la cooperación económica, comercial y técnica, en un contexto de crisis energética en la isla.

Precisamente, a finales de marzo de 2026, arribó a Matanzas el petrolero ruso Anatoly Kolodkin, cargado con aproximadamente 100.000 toneladas (730.000 barriles) de crudo, lo que ofreció un alivio temporal a la grave escasez de combustible que afecta a Cuba y genera apagones prolongados. Moscú ha reiterado su compromiso de continuar enviando ayuda energética a la isla.

El Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ofreció ayer una rueda de prensa desde el podio de la Casa Blanca en la que calificó el actual status quo en la isla como "inaceptable".

Rubio afirmó que Cuba es hoy un "Estado fallido" dirigido por "comunistas incompetentes" que han demostrado ser incapaces de solucionar el colapso económico y energético que sufre el país.